『顧客の不満を6割解消した「攻めのCS」〜上場企業経営者が最優先で取り組んだ、売上高に直結する口コミ戦略の全容〜』セミナー開催のお知らせ
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2026年2月12日（木）11時00分〜12時00分に『顧客の不満を6割解消した「攻めのCS」〜上場企業経営者が最優先で取り組んだ、売上高に直結する口コミ戦略の全容〜』セミナーを開催いたします。
▼本セミナーについて
上場企業の株式会社ネクステージ様は、シエンプレ株式会社とともに口コミを活用した分析・ブランディングを行い、広報領域にとどまらず会社全体で、口コミをもとにしたサービス改善に取り組んでいらっしゃいます。 ネクステージ様の経営陣も、同施策を「最優先の取り組み事項」として注目しています。
本セミナーでは、この取り組みの立役者である広報責任者の酒井様に登壇いただき、顧客不満を6割削減するという成果をもたらした具体的な手法や、その背景について詳しくお話を伺います。
なぜ、従来のアンケートでは見えなかった「顧客の本音」が口コミにあるのか。
なぜ、経営層も「一丁目一番地」として最優先で取り組んでいるのか。
忖度なしのリアルなデータとともに、一段上のCS改善を進めるヒントをお持ち帰りください。
▼以下の方におすすめ
・ネット上の口コミへの対応方法にお悩みの店舗経営者の方。
・顧客満足度（CS）を高め既存顧客のリピート率や紹介率を劇的に高めたいCS担当の方。
・多店舗展開・拠点展開における「現場の接客クオリティ」を底上げしたいマネジメント層の方 。
・広報活動を「情報発信」だけでなく「CS改善」にまで広げたい広報・マーケティング担当の方。
▼セミナー概要
日時 ：2026年2月12日（木）11時00分〜12時00分
会場 ：オンライン（Zoom配信予定）
料金 ：無料
※シエンプレ及びネクステージの競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
※当日はWeb会議サービス「Zoom」を使用します。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST 8F
事業内容：デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
