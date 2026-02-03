『顧客の不満を6割解消した「攻めのCS」〜上場企業経営者が最優先で取り組んだ、売上高に直結する口コミ戦略の全容〜』セミナー開催のお知らせ

デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2026年2月12日（木）11時00分〜12時00分に『顧客の不満を6割解消した「攻めのCS」〜上場企業経営者が最優先で取り組んだ、売上高に直結する口コミ戦略の全容〜』セミナーを開催いたします。




申し込みURL：

https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260212/

▼本セミナーについて

上場企業の株式会社ネクステージ様は、シエンプレ株式会社とともに口コミを活用した分析・ブランディングを行い、広報領域にとどまらず会社全体で、口コミをもとにしたサービス改善に取り組んでいらっしゃいます。 ネクステージ様の経営陣も、同施策を「最優先の取り組み事項」として注目しています。

本セミナーでは、この取り組みの立役者である広報責任者の酒井様に登壇いただき、顧客不満を6割削減するという成果をもたらした具体的な手法や、その背景について詳しくお話を伺います。

なぜ、従来のアンケートでは見えなかった「顧客の本音」が口コミにあるのか。

なぜ、経営層も「一丁目一番地」として最優先で取り組んでいるのか。

忖度なしのリアルなデータとともに、一段上のCS改善を進めるヒントをお持ち帰りください。

▼以下の方におすすめ

・ネット上の口コミへの対応方法にお悩みの店舗経営者の方。

・顧客満足度（CS）を高め既存顧客のリピート率や紹介率を劇的に高めたいCS担当の方。

・多店舗展開・拠点展開における「現場の接客クオリティ」を底上げしたいマネジメント層の方 。

・広報活動を「情報発信」だけでなく「CS改善」にまで広げたい広報・マーケティング担当の方。

▼セミナー概要

日時　　　：2026年2月12日（木）11時00分〜12時00分

会場　　　：オンライン（Zoom配信予定）

料金　　　：無料

　※シエンプレ及びネクステージの競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。

　※当日はWeb会議サービス「Zoom」を使用します。

▼会社概要

社名　　：シエンプレ株式会社

代表者　：代表取締役社長　佐々木　寿郎

設立　　：2008年10月

本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST 8F

事業内容：デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業

URL　　：https://www.siemple.co.jp/

