　公益財団法人自動車リサイクル促進センター（所在地：東京都港区、代表理事：細田　衛士、以下JARC）は、「京都環境フェスティバル2026」に出展します。

　JARCブースでは、ごみの削減と資源の有効利用を目指したクルマのリサイクル制度をご紹介します。自動車リサイクルのイメージキャラクター自動車リサイクル博士（通称：「博士」）も登場し、来場者の方と楽しく交流します。

　また、自動車リサイクルを学べるクイズにご参加いただいた方には、数量限定でオリジナルグッズをプレゼントします。ぜひお立ち寄りください。

 

 


  

◆イベント概要

・名 　 称：　京都環境フェスティバル2026

・会  　場：　京都パルスプラザ（京都府総合見本市会館）

・会  　期：　2月11日（水・祝）　9：45～16：00

・入 場 料：　無料

・主  　催：   京都環境フェスティバル実行委員会

 

◆展示ブース概要

・パネル展示（自動車リサイクルの流れ等）

・学習冊子の配布、学習サイト体験

・タブレットやスマホでのクイズ実施

・着ぐるみ（自動車リサイクル博士）との交流

 

 

 