シンクタンク報告書「江蘇省におけるヒューマノミクスの実践」の発表

南京、中国、2026年2月2日 /PRNewswire/ -- 新華社江蘇支社は1月30日、江蘇省南京で開催された「ヒューマノミクス研究成果発表会」で、シンクタンク報告書「江蘇省におけるヒューマノミクスの実践」を発表しました。5つの章、約33,000語で構成される本報告書は、江蘇省における特徴的な基盤、活力、成長経路、発展目標、ヒューマノミクスの実践における能力向上について体系的な考察を提供しています。



The Jiangsu Practice of Humanomics (A Think Tank Report)



江蘇省の人文主義的伝統は経済的繁栄とともに成長し、両者は互いに補強し合っており、同省はヒューマノミクス研究の代表的事例となっています。「多様性の中の統一」と「画一的でない調和」を特徴とする同省の文化的景観は、江蘇省の人文主義的精神を象徴するものとなっており、同時に持続的な経済・社会革新のための源泉ともなっています。

本報告書は、江蘇省のヒューマノミクス実践の核心にある統合的かつ弁証法的な関係を正確に把握することの重要性を強調しています。一方で、文化は内発的な勢いを解き放つことで成長を後押しします：「四千四万」の精神（不屈の開拓精神）は、江蘇省の人々が経済発展にもたらす本質的な意欲と文化的特徴を象徴し、蘇州の「三大戦略的優位性」は、地域発展を導く体系的な実践と制度革新を表しています。これらが相まって、強力な結束力を育んでいます。文化や美徳の尊重、卓越性の追求と実用主義、開放性と包摂性といった共通の価値観が、経済の進歩を導く役割を果たしています。同時に、文化産業が他の分野と融合することで、新たな成長エンジンが生まれています。他方、経済資源と技術の革新、経済モデルの漸進的進化、経済的要因の集約と創造的組み換えは、絶えず文化的内容と表現を豊かにしています。これらの力学が相まって、物質文明と精神文明が連動して進展する現代の姿を形作っています。

本報告書は、江蘇省のヒューマノミクスの実践が、一貫して住民の幸福の増進と包括的な発展の両方を優先してきたことを指摘しています。同省は長年にわたり、一般公共支出予算の75%以上を公共サービスに割り当て、誰もが利用できる生涯教育システムを確立し、生態環境に対する住民の満足度は90%以上を維持してきました。

シンクタンク報告書「江蘇省におけるヒューマノミクスの実践」は、中国共産党江蘇省委員会宣伝部と新華社江蘇支社が共同で作成しました。

