Tribesigns、BeyondClickとIpsosが発表したMeetBrandsの「Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands」に選出

ニューヨーク、2026年2月2日 /PRNewswire/ -- 世界的に認知されている家具メーカー兼小売業者であるTribesignsはこのほど、2025 Global Emerging Brands Digital Marketing Summitにおいて、MeetBrandsの「2025 Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands」リストに選出されました。



Tribesigns Awarded as MeetBrands Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands by BeyondClick and Ipsos



このサミットは2026年1月16日に中国深センで開催され、デジタルマーケティング・サービスプロバイダーのBeyondClickと世界的な市場・社会調査会社のIpsosが共同で、MeetBrandsの「2025 Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands」リストを発表しました。

このリストは、家電、電子アクセサリー、家電製品、美容・スキンケア、ホーム&リビング、パーソナルケア家電、トレンドアパレル、スポーツ&アウトドアなど、8つの主要な消費財カテゴリーにわたり、新興の海外向け消費者ブランドの成長の勢いと国際競争力の高まりを浮き彫りにしています。



「この評価をいただき光栄です」とTribesignsのCEOであるPeter Wangは述べています。「これは、ブランド開発と事業運営における当社の継続的な進歩を認めるものであるだけでなく、変化し続けるグローバル市場をナビゲートし、持続可能で長期的な成長を追求する中で、機敏で強靭であり続けることを後押しするものです。」

その前日の2026年1月15日、中国上海で2026 PR Newswire Communications Awardsが開催され、TribesignsはCision & PR Newswireから「2026 PR Newswire Excellence in Multichannel Communications Award」を受賞し、ホームファニシング分野における国際的なブランドコミュニケーションへの戦略的かつ革新的なアプローチが評価されました。

短期間に2つの賞を受賞したことは、Tribesignsのブランドプレゼンスが高まっていることを示すとともに、長期的なビジネス戦略を強化するものです。Tribesignsは今後も、顧客を第一に考え、品質への強いこだわりを維持しながら、現実のライフスタイルのニーズに応える独創的にデザインされた家具ソリューションを提供することで、ブランドの使命を果たし続けます。

Tribesignsについて

Tribesignsは世界的な家具デザイナー兼メーカーです。「Designed for Life（暮らしのためのデザイン）」というブランドラインを掲げ、その哲学は、個々のライフスタイルの嗜好と環境に配慮したデザインの選択へのコミットメントを反映しています。

Tribesignsは、その個性的で洗練された家具デザインで広く知られています。最新モデルの多くは、このブランドのためだけに開発されたもので、個性とクラフトマンシップ、そして永続的な美的魅力を兼ね備えた独創的な作品を提供しています。

Tribesignsについての詳細は、https://tribesigns.com/、Amazon、B2B、Facebook、Instagram、YouTube、Pinterest、およびTikTok をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

