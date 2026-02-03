HCLSoftwareの2026年のテクノロジートレンドレポート「AIの自律性が自律型企業を変革する」





カリフォルニア州サンタクララ（米国）、ノイダ（インド）, 2026年2月2日 /PRNewswire/ -- エンタープライズ・ソフトウェア・ソリューションの世界的大手、HCLSoftware（NSE：HCLTECH.NS）（BSE: HCLTECH.BO）は、今月の「2026年のテクノロジートレンドレポート（Tech Trends 2026）」レポートを発表しました。これは、8ヶ月にわたる構造化リサーチと173名の企業幹部の知見に基づいて作成され、デジタル環境の決定的な変化、つまり、単なるテクノロジーの導入というよりは、自律的なインテリジェンスが競争上の優位性を生み出していることを告げるものとなりました。

要点

・AIエージェントと自律システムは全世界を席巻しつつあり、幹部の実に76％がこれらのシステムを最重要事項に位置づけています。また、81％の企業が実稼働または試験的な取り組みを行っているとの報告もあります。しかし、25％の組織にとって、ガバナンスはいわば「ミッシング・リンク」となっています。

・回答者の84%は、AIによって飛躍的な普及を遂げつつあるローコード/ノーコードが18ヶ月以内に実用段階に到達すると予想するしています。これは、「Service-as-Software™（SaS）モデル、つまり従来の人間がソフトウェアを提供していたサービスSoftware-as-a-Service（SaS）モデルを急速に破壊しつつあることを示唆しています。

・倫理とインフラはIT部門から企業上層部が直接取り組むべき優先事項になりつつあります。幹部の79%は「責任あるAI」フレームワークが既に実用化されていることを認めており、88%は耐量子暗号（post-quantum cryptography、PQC）の準備状況を評価中です。また、60%は3年以内に6Gへの対応を見込んでいます。

これが重要な理由

AIが補助的な役割から自律的エージェントへと進化するにつれ、システムはますますエンド・ツー・エンドで仕事を開始、実行、完了できるようになり、企業は新たな「自動運転」運用モデルへの移行を加速しています。このような環境では、デジタル主権（Digital Sovereignty）が戦略的に必要不可欠です。なぜなら、これが地域の法令順守、データの整合性、利害関係者の信頼を守りながら、グローバルな拡張を可能にする、いわば「脳の」役割を果たすからです。構築段階から「統治」の仕組みを組み込むガバナンス・バイ・デザイン（Governance-by-Design）」を構築している組織は自信を持って自律性を拡大できますが、そうでない組織は、業務が分断され、説明責任が損なわれるリスクを払拭できないでしょう。

HCLSoftwareが発行する2026年のテクノロジートレンドレポート（Tech Trends 2026）は、なすべきことは自律性の導入ではなく設計であること、つまり体験、データ、運用を統合し、自律性をばらばらの機能の集合ではなく、信頼できるシステムの特性とすることが最重要課題であると論じています。 これこそが、HCLSoftwareが提唱するXDO（体験、データ、運用）フレームワークの将来像であり、インテリジェントでありながら統治され、自律的でありながら説明責任を果たし、拡張性を持ちながらも主権を尊重するシステムを構築するという大局的な視点を提供するものなのです。

企業トップの見方

HCLSoftwareの最高製品責任者を務めるKalyan Kumar氏は「企業は、構築するものによってではなく、テクノロジーに決定、適応、代行させるものによって評価されるようになるでしょう。今後24～36ヶ月は、インテリジェンスをデフォルトで自律的、拡張可能で弾力的、設計において主権を持つ、柔軟性の高い運用モデル変貌させることのできる企業幹部が活躍する時代の幕開けとなります。AIエージェントは意思決定サイクルを劇的に短縮するため、自らを構築して実行するソフトウェアから、自ら状況を感知して最適化なネットワーキングを実行するまでの企業のスタックのあらゆる部分が書き換えられつつあります。だからこそ、「ガバナンスの自動組み込み（Governance-by-Design）」は「イノベーションの自動組み込み（Innovation-by-Design）」と同じくらい重要なのです」ともコメントしています。

2026年の方向性

・自律エコシステム： 2026年はAIが従来の技術を追い越して主流となる節目の年であり、システムが独立してタスクを開始・完了できるようになり、自律企業の核心部分を担うようになります。

・次世代ソフトウェア： 生成AIとローコードの融合により、機動的かつ自律性に優れたアーキテクチャの構築に不可欠な、自律的に進化する自己完結型ソフトウェアが誕生します。

・量子安全セキュリティ：量子耐性アーキテクチャへの移行（すでに27％が耐量子計算機暗号（PQC）の試験段階に突入）により、AI主導の自律的運用の完全性と継続性を確保します。

・センシング機能を有するネットワーク： 静止衛星よりも地球との距離が近い低軌道（LEO）衛星と初期の6G試験は、最初からAIを組み込んだ接続性を構築し、リアルタイムデータと自律エージェントと企業機能に不可欠な応答性を実現します。

将来を見据えた提言

2030年をにらんで：本レポートは「2030年トレンドマトリックス（2030 Trend Matrix）」は、今日のテクノロジーがいかに今後の産業のかたちをにらんだ戦略へと進化しているかという点を指摘しており、これは言い換えれば個々の試験的プロジェクトから統合されたシステムや企業規模の運営モデルへの移行を加速させているかということです。企業トップへの提言：今がまさにガバナンス、人材、アーキテクチャ基盤を構築し、自律性、オーケストレーション、スピードを制御や信頼を失うことなく拡張すべき時です。

・自律型企業が主流に： 自律的な意思決定エンジン、つまり「コア」が販売、供給、リソース計画を絶えず再構築し続けるなか、AIフットプリント最適化エンジンが各拠点のコストと排出量を削減します。

・業務は画面から空間的な運用へと移行： XRコパイロット・ワークスペースと永続的な仮想サイトは、没入型体験による成果検証ラボによって業務執行、トレーニング、遠隔検査における標準となります。

・成果の管理がデータの収集を代替： 統治された意思決定網とデータ管理細分化により、AIが持つ説明可能性とコンプライアンスを実現し、成果記録と知見ハブを通じて持続可能性と健全性を繋げる役割を担います。

本レポートの全文をダウンロードするには、ウェブページ（link）をご覧ください。

本レポートに関する詳細については、HCLSoftware広報チーム(pr.team@hcl-software.com)までお問い合わせください。

