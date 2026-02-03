春の通園準備に、洗えて清潔・持ち運びらくらく。 popomiの『洗えるベビーマットレス』が新生活をサポート！
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、春の通園準備に最適な「洗えるベビーマットレス」をご提案いたします。軽くて持ち運びしやすく、まるごと洗えて衛生的。保育園・幼稚園への通園を控えるご家庭にぴったりのアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340690/images/bodyimage1】
【春からの通園に。お昼寝準備を“洗えるマットレス”で】
入園や進級など、新生活が始まる春。popomiの「洗えるベビーマットレス」は、保育園や幼稚園でのお昼寝時間を快適にサポートする、“通園仕様”のマットレスです。洗えて清潔、持ち運びもしやすく、毎日使うものだからこそ、機能性にもこだわった一枚で、新しい毎日を心地よくスタートしませんか。
【主な特徴】
■ 通気性抜群で快適！
特殊な立体構造のポリエステル繊維で作られた「3Dファイバー」を使用し、空気の通り道をしっかり確保。寝汗や熱がこもりにくく、ムレや寝冷えリスクを軽減します。また、高反発で体をしっかりと支え、背骨の自然なカーブを保ちながら健やかな成長をサポートします。
■ 丸洗いOKでいつでも清潔
カバーは洗濯機で洗え、中材はシャワーで水洗いできるので、汗や吐き戻し、おむつ漏れの後もすぐに洗えて清潔に。さらに速乾性にも優れ、翌日からすぐに使用できるのも安心ポイント。
■ 2WAYカバー＆持ち運びラクラク仕様
イブル生地とメッシュ生地のリバーシブル仕様で、季節や好みに合わせて使い分けが可能。軽量（約2.2kg）で、撥水加工の専用バッグ付き。マットレスにもバッグにもネームタグ付きで通園に便利です。
バッグは圧縮ジッパーを開放することでマットレス以外にも掛け布団や子ども用枕などを一緒に入れることができます。
■ アレルギー対策にも◎
通気性と速乾性に優れた3Dファイバー素材は、カビやダニが繁殖しにくく、アレルゲンのリスクを軽減。敏感肌のお子さまにも優しい仕様です。
【さらに使いやすくなったポイント】
使いやすさと安全性を高めるために、以下のような細やかな設計改良を加えました。
・人気のイブル素材カバー（綿100％）で、肌ざわりとデザイン性がさらに向上
・L字型ジッパーで、マットレスの出し入れがスムーズに
・内縫いジッパー仕様で、お子さまにもより安全
・中袋もL字開閉＆メッシュ素材で、中材ごと丸洗い可能に
【商品概要】
商品名：洗えるベビーマットレス
価格： 6,280円（税込）
サイズ：120×70×3cm/3つ折り（収納時：40×70×9cm）
重量：約2.2kg
カラー：アイボリー、ベージュ、グレー
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-wm-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340690/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340690/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
