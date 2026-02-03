「左官をアートに。」有限会社井上工業の井上代表取締役とart Directorの奥川さんが熊本学習センターに来校決定
学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校（校長 今井修）は、2月の僕らのパッションリーダーズの特別講師として、有限会社井上工業の井上博代表取締役とart Directorの奥川萌絵さんをお招きし、熊本学習センターにて特別講義を実施することを決定しました。後継者不足・人材不足が懸念される左官業の新たな魅力を体験型講義で生徒達に伝えます。左官をアートに。お二人の熱い思いが詰まった50分です。
講師一人目は、井上工業代表取締役の井上博さん。井上さんは、幼少期から建設現場に触れた経験をきっかけに、建築の道を志しました。熊本県内の住宅メーカーに就職し、営業から現場管理まで幅広い経験を積み、家業である井上工業に入社します。左官の技術を磨きながら、左官中心だった会社に建設部門を立ち上げ、新しい事業拡大へ。「技術だけでは人を感動させられない」という信念のもと、施主の思いやストーリーを込める独自の施工スタイルを確立しました。さらに、左官業の新たな魅力を次世代につなぐ活動にも力を入れています。
続いて、講師二人目は、井上工業でart Directorを務める奥川萌絵さん。幼少期に叔母と壁を塗った体験を原点に左官の道を志しました。仕上げに特化した高度な技術と表現力を求め、井上工業へ。左官の手仕事とアートの融合を軸に、空間と記憶に痕跡を残す表現を追求し、人の心を動かす作品制作に取り組んでいます。
次世代を担う子供たちにそれぞれの仕事の魅力を伝えたい――。昨年11月、熊本県初開催となった「out ofキッザニアin熊本」でご縁をいただき、今回のスペシャル講義が実現しました。
左官業と教育業。井上工業と勇志国際高校のコラボレーション授業です。
◆講演概要◆
《日時》令和8年2月12日（木）11：30～12：20
《講師》井上博さん（有限会社井上工業代表取締役）、奥川萌絵さん（井上工業art Director）
《視聴》https://onl.bz/eTZ7fMg
僕らのパッションリーダーズとは…
勇志流キャリア教育の一環で、毎回、各分野で活躍される方を講師として勇志国際高校にお招きして開催、生配信する特別授業。講師の方の溢れるパッションに触れることで、社会を「生きる」ために必要な力や職業観を育成し、進路選択の幅を広げます。勇志国際高校で人気の特別講義です。
