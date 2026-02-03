2026年1月31日、衝撃のコミカライズ『枕アイドル～芸能界禁断のリアル ～』が主要電子ストアで一斉配信開始！
株式会社サイゾーは、新堂冬樹氏の原作を圧倒的リアリティで描く青年マンガ『枕アイドル～芸能界禁断のリアル ～』（作画：有希うさぎ）を、2026年1月31日（土）より主要電子書籍ストアにて順次配信開始いたしました。
■あらすじ：その笑顔は、最高の「商品」か、最凶の「武器」か。
地下アイドルグループ「ショコラ」のセンターを務める未瑠（みる）は、ステージ上の愛くるしさとは裏腹に、自身の野望のためなら手段を選ばない冷徹な野心家です。
「売れるためなら、何だってする」――。彼女はソロデビューやテレビ出演という未来を勝ち取るため、業界人との密室交渉、そして禁断の「枕営業」にさえ足を踏み入れます。甘いささやきと権力が絡み合う、芸能界の闇に挑む彼女の姿を描いた、衝撃のダークアイドルストーリーが今、幕を開けます。
■今すぐ読める！主要配信ストア一覧
本作は1巻～5巻まで一挙配信中。各ストアのバナーや検索窓から今すぐチェックしてください。
（※各ストア名をクリックすると作品ページへ移動します）
● 【Kindle】
→https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJ46ZH47
● 【コミックシーモア】
→https://www.cmoa.jp/title/341888/
● 【Renta!】
→https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/427319
● 【めちゃコミック】
→https://mechacomic.jp/books/250536
● 【ebookjapan】
→https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/956124/
● 【BOOK☆WALKER】
→https://bookwalker.jp/dee9fa5a1f-5bac-4fa8-a150-f43e1f90efa3/
● 【ブックライブ】
→https://booklive.jp/product/index/title_id/2150973/vol_no/001
● 【楽天Kobo】
→https://books.rakuten.co.jp/rk/4356683c55733f218b180ea587f201ee/?l-id=search-c-item-text-01
● 【まんが王国】
→https://comic.k-manga.jp/title/237491/pv
● 【ピッコマ】
→https://piccoma.com/web/product/201836
● 【LINEマンガ】
→https://manga.line.me/book/detail?id=B00166554164
■作品詳細
● タイトル： 枕アイドル～芸能界禁断のリアル ～
● 著者： 作画：有希うさぎ ／ 原作：新堂冬樹
● 出版社： サイゾー（レーベル：ピカレスク）
● 配信開始日： 2026年1月31日
