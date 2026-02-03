エア・カナダ、 日本語版LINE公式アカウント開設記念キャンペーンを開始

2026年2月3日、東京発 - カナダ最大の航空会社「エア・カナダ」はこのたび、お客様とのコミュニケーションをより身近でスムーズなものにすることを目的に、メッセージアプリ「LINE」の公式アカウントを開設いたしました。今後はLINEならではの利便性を活かし、お役立ち情報をタイムリーにお届けすることで、お客様にとってより便利で快適な体験をお届けします。

LINE公式アカウントでは、エア・カナダのおトクな航空券、プロダクトなどの最新情報、デスティネーションのご紹介、プレゼントキャンペーンなど、旅行好きの皆様へのお役立ちコンテンツを配信する予定です。

公式アカウントの開設を記念し、友だち追加でお得なプロモーションコードがもらえるキャンペーンを実施します。

【公式アカウント開設記念キャンペーン】

2026年2月3日（火）～2月17日（火）の期間中に、エア・カナダのLINE公式アカウントを友だち追加していただいた方 に加え、期間開始以前に友だち追加済みの方も含めた全ての皆さまを対象にLINE限定プロモーションコードをプレゼントいたします。

こちらのプロモーションコードを取得いただきますと、日本発カナダ行きのエコノミークラス航空券を、基本運賃から20%オフでご購入いただけます（購入期限：2026年2月17日まで）。なお、燃油サーチャージや諸税は割引の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

参加方法：

① LINEでエア・カナダ公式アカウントを友だち追加

② トーク画面からキャンペーン応募フォームにアクセス

この機会にぜひ、エア・カナダのLINE公式アカウントにご登録ください。

エア・カナダについて

エア・カナダはカナダ最大の航空会社であり、同国のフラッグキャリア、そして世界最大級の航空ネットワークであるスターアライアンスの創設メンバーです。本社はモントリオールにあり、カナダ、アメリカ、そして世界6大陸にわたる国際線を含む180以上の空港へ定期便を運航しています。また、スカイトラックス社より4つ星の評価を獲得しています。

エア・カナダの「アエロプラン」プログラムは、カナダを代表する旅行ロイヤルティプログラムであり、世界中に1,000万人以上の会員を擁しています。会員は、世界最大の航空会社ネットワーク（45社）に加え、幅広い商品、ホテル、レンタカーのパートナーを通じてポイントを獲得・利用できます。

エア・カナダは「エア・カナダ バケーションズ」を通じて、他のカナダの旅行会社を凌ぐ豊富な選択肢を提供し、世界中の数百の目的地にホテル、航空券、クルーズ、日帰りツアー、レンタカーなどを組み合わせた幅広い旅行商品を取り揃えています。

貨物部門である「エア・カナダ カーゴ」は、旅客機および貨物専用機を活用し、6大陸にわたる数百の目的地への航空貨物輸送と接続を提供しています。

エア・カナダは、気候関連の取り組みとして、2050年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにするという長期的な目標を掲げています。詳細については、エア・カナダの気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）報告書をご覧ください。エア・カナダの株式は、カナダのTSX（トロント証券取引所）および米国のOTCQX（店頭市場）に上場されています。