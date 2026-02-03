【2月24日｜オンライン開催】AWS料金の棚卸し｜Cost Comparision活用講座
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340606/images/bodyimage1】
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年2月24日に、オンラインセミナー「AWS料金の棚卸し｜Cost Comparision活用講座」を開催いたします。
AWSのコストが毎月少しずつ上がり続けている。
でも、月末に請求を見ても「結局、何が増えたのか」が短時間で分からない。
この“積み上がり”の増加は、放置すると原因が複雑になり、対応が後手になりがちです。
本セミナーでは、AWSの管理画面（コンソール）にあるコスト確認機能を使いながら、先月と今月の差分から「何が増えたのか」を整理し、増加要因の当たりを付ける手順を30分で解説します。
なお、AWSの専門知識やコンソール操作に慣れていることは前提にしません。普段は請求書や利用料金の数字しか見ていない方でも理解できるように、画面の見方や用語はかみ砕いて説明します。
当日は、増加要因としてよくあるパターンや、月末に確認すべきポイントも合わせて紹介します。最後に5分だけ、コスト管理や請求運用を継続して回すための選択肢としてSunnyPayを簡単にご紹介します。
▼このような方におすすめ
・AWSのコストが毎月上がり続けていて、原因の当たりを付けられず困っている方
・月末に請求を見て「何が増えたのか説明できない」と焦っている方
・短時間で“増加要因の特定方法”を身につけて、社内のコスト管理を前に進めたい方
▼プログラム概要
・コスト増加原因を可視化する方法
・まず最初に見るべき「比較軸」
・原因の候補を2～3個に絞る考え方
・現場でよく起こるコスト増加とは？
・コストが膨らむ原因とは？
・自社で行える解決方法は？
・「制約が少なく、柔軟に対応」できるコスト最適化支援の紹介
▼開催スケジュール
2月24日（火） 13：00～13：30（30分）
▼開催概要
・主題：【2月24日｜オンライン開催】AWS料金の棚卸し｜Cost Comparision活用講座
・参加費用：無料
・参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
磯野 大治郎（事業推進部）
岡田 祐輝（JAWS社内支部事務局 / AWSエンジニア）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260224/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
