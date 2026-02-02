株式会社アトリエ・エトワール

株式会社アトリエ・エトワール（以下 アトリエ・エトワール）は、TOYOTA GROUPが2025年12月

20日より神奈川県横浜市・山下ふ頭4号上屋にて開催するイマーシブ・ミュージアム「THE

MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP（以下 ザ・ムービアム ヨコハマ）」で開催中の特

別展『グラン・パレ ムラージュ工房 ～心奪われる名彫刻達 Coup de foudre －ひと目惚れ－ 展』

実施にあたり、特別協力を行ったことをお知らせいたします。

グラン・パレRmn芸術工房の精神とアトリエ・エトワールの架け橋

フランス・グラン・パレRmn芸術工房は、原作品に忠実な彫刻・美術作品の複製制作を専門とす

るマニファクチュールとして、素材や制作技法、歴史的背景に関する綿密な調査をもとに、高度な

専門技術によって作品を制作しています。こうして生み出される作品は、単なる展示物ではなく、

教育・文化普及を目的とした学びと鑑賞の場において世界各地で活用されています。

アトリエ・エトワールは、こうした芸術作品の教育的価値を重視し、作品が持つ文化的・教育的文

脈を尊重しながら、日本における新たな鑑賞・学習の場への橋渡しを担ってまいりました。

彫像作品は、来場者が美術作品を立体的かつ身体的に体験し、造形や素材、スケールへの理

解を深めるための重要な要素として位置づけられています。特に、子どもや若い世代にとって、

実物に近い形で彫刻に触れることは、芸術への関心や創造的思考を育むきっかけとなります。

この連携は、フランスと日本の芸術文化教育のあいだに新たな架け橋を築く試みであり、世代や

国境を超えて「見る・感じる・学ぶ」芸術体験を共有する貴重な機会となっています。

今後の展望

アトリエ・エトワールは今後も、国際的な文化機関や企業との協働を通じて、芸術作品を「見る」だ

けでなく「考え、学ぶ」ための環境づくりを進めてまいります。

芸術が持つ教育的力を社会に還元し、次世代へ豊かな文化体験を届けることで、創造力と感性

を育む未来の学びのかたちを提案してまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アトリエ・エトワール（L’Atelier des Etoiles Co., Ltd.）

広報担当：マルティノ亜希子（Akiko Martino）

E-mail：bonjour@atelieretoiles.com

Web： https://www.atelieretoiles.com