【令和8年2月2日施行の新制度に対応】「継承ノ綴り（相続これ1冊）」が所有不動産記録証明制度対応版にアップデートしました。

株式会社TAKT-JAPAN相続これ１冊（継承ノ綴り）

株式会社TAKT-JAPAN（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：田代 貴祥）は、相続手続きの実務を支援する特許取得※の実務サポートファイル「継承ノ綴り（相続これ1冊）」について、本日2026年2月2日に施行された「所有不動産記録証明制度」に対応した新バージョンを提供開始しました。

相続登記義務化（2024年4月1日施行）以降、「相続人が被相続人名義の不動産を把握しきれず、登記漏れにつながる」課題が指摘されてきました。

本日開始された所有不動産記録証明制度は、法務局の登記官が特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧化し、証明書として交付する仕組みであり、相続人の手続負担を軽減することが期待されています 。

当社はこの制度を「相続手続きの初動でつまずく最大要因＝「何から始めればいいか分からない」「そもそも不動産を把握できない」という生活者の不安に直結する重要な変化と捉え、既存キットの導線を全面的に見直しました。

■ 背景：相続は「相続税がかからない多数派」ほど、実務負担が残りやすい

相続に直面するご家族の多くは、相続税申告が不要であっても、名義変更や必要書類の収集など、実務の負担からは逃れられません。

一方で、相続は人生で何度も経験するものではなく、比較検討の時間も限られるため、「何を基準に選べばよいか分からない」「結局専門家に頼るしかないのでは」という不安が生じやすい領域です。

当社はコロナ禍に「残された家族が誰にも相談できず困難な状況に陥っている」現場を目にしたことをきっかけに、士業にはできない中立的な立場で、必要に応じて相談先へつなげつつも、まずは自分で前に進める入口商品として「継承ノ綴り（相続これ1冊）」を開発してきました。

■ 新バージョンのポイント：所有不動産記録証明制度を実務の手順に組み込むことにより財産の把握をより強固なものにする

本アップデートでは、単なる制度紹介に留めず、購入者が迷わず行動できるよう、制度の活用をファイルの中に落とし込みました。

1）「不動産を見落とさない」ための初動ステップを追加

相続手続きの最初に行うべき確認事項として、

被相続人名義の不動産が把握できているかの

把握が難しい場合に、所有不動産記録証明制度の請求をできるようにファイルに実装しました。

これにより、少しでも相続登記の「漏れ」の温床になりやすい見落としリスクをリスクを物理的に解消します

2）請求手続きの「詰まりどころ」を先回りして解消

法務省公表の手続要件に基づき、請求できる人（所有権の登記名義人・相続人等）、請求方法（書面・オンライン）、必要書類を紙面上で分かりやすく同封しました 。

3）「自力で進める／専門家に相談する」の判断ができる構成を強化

相続人が状況に応じて、

どこまでを自分で進められるか

どのタイミングで専門家へ相談するのが合理的か

を判断できるよう、相談導線（相談先情報）と、判断基準の記載を拡充。制度活用後の次アクション（名義変更、必要書類収集、期限管理）まで一気通貫でガイドしております。

■ 商品概要(https://keishou.base.shop/items/88738675)

継承ノ綴り（相続これ1冊）(https://keishou.base.shop/items/88738675)：相続手続きに必要な手順・申請書類・チェックリスト等を1冊に集約し、ページの指示に従うだけで相続手続き全般を整理進行する実務サポートファイル。

自治体別の様式差分への対応、書類再取得用QRコード、発送用封筒等を同梱。

必要に応じて専門家へつながる導線も備えています。

■ 今後の展望：検索依存からの脱却と、「相続発生前」からの認知へ

当社は将来的に、「相続発生時にまず手に取られる社会インフラのような存在」を目指しています。

■ 会社概要

社名：株式会社TAKT-JAPAN(https://www.keishow.com/)

代表取締役：田代 貴祥

設立：2018年6月

所在地：神奈川県横浜市中区海岸通4-23-813

事業内容：相続関連サービス／「継承ノ綴り（相続これ1冊）(https://www.keishow.com/)」等の企画・販売

■ 本件に関するお問い合わせ先

相続これ１冊事務局 広報担当

HP : https://www.keishow.com/