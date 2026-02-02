データで生成AIを差別化する「オルタナティブデータEXPO 2026」 開催のお知らせ

一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会

年に一度のオルタナティブデータの祭典である、「オルタナティブデータEXPO'2026」を今年も開催させていただきます。今年は特に生成AI活用の観点から、各会員企業からの事例を中心としたプレゼンやパネルディスカッションを中心に、ブースの展示やピッチマラソンなど充実したコンテンツをお届けします。生成AI活用の鍵となるオルタナティブデータの国内最大のイベントに是非ご参加ください。




開催概要

日時：2026年2月9日（月）12時開場、18時終演（予定）


場所：東京ミッドタウン ホールA


主催：一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会


後援：金融庁/一般社団法人金融データ活用推進協会/特定非営利活動法人金融IT協会/GuardTechコミュニティ/一般社団法人国際資産運用センター推進機構/フィンテック養成コミュニティ/一般社団法人日本データマネージメント・コンソーシアム


アジェンダ

13:00　オープニング


一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会　代表理事　東海林 正賢



13:15　講演「生成AIの進化～データがAI時代の差別化要因」


東京大学大学院 工学系研究科 教授　和泉 潔


LSEG データ＆アナリティクス 上席執行役員　笠井 康則（JADAA理事）



13:45　パネルディスカッション＃1「FACTBOOKから見た運用高度化への期待」


株式会社ＪＰＸ総研 執行役員 フロンティア戦略担当　山藤 敦史（JADAA理事）


株式会社ナウキャスト 代表取締役ＣＥＯ　辻中 仁士


SOMPOインスティチュート・プラス株式会社 上級研究員　小池 理人


アセットマネジメントOne 株式会社　マネージャー　立花 慶寛



14:25　ピッチマラソン 前編：会員企業によるピッチマラソン


Babel Street Rosette株式会社


株式会社東洋経済新報社


AlpacaTech株式会社


株式会社エム・データ


Nasdaq


レプリスクジャパン株式会社


ファクトセット


株式会社データ・アプリケーション


ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社


LSEG データ＆アナリティクス


MOODY'S ANALYTICS JAPAN


S&P グローバル・マーケット・インテリジェンス



15:25　展示ブースのご紹介



15:35　休憩



15:55　JADAAの活動のご紹介


三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 DX推進部次長 中村 卓雄


データカタログ研究会 日本システム技術株式会社 未来共創Lab　鈴木 悠加



16:05　第2回オルタナティブデータハッカソンの開催報告


AlpacaTech株式会社 取締役 兼 ソリューション事業部 部長　北山 朝也（JADAA理事）



16:25　パネルディスカッション＃2「オルタナティブデータの活用最前線～ハッカソンの事例を交えて」


株式会社エム・データ データマネジメント部 執行役 シニアマネージャ-　上田 雅司


アセットマネジメントOne株式会社 株式運用部 ファンドマネージャー　鐘江 健一


三菱UFJ信託銀行株式会社 資産運用部 国内株式クオンツ運用グループ アシスタントファンドマネージャー　河東 正悟


AlpacaTech株式会社 取締役 兼 ソリューション事業部 部長　北山 朝也（JADAA理事）



17:00　ピッチマラソン 後編：会員企業によるピッチマラソン


日本リスク・データ・バンク株式会社


株式会社hands


渥美坂井法律事務所


TOPPANエッジ株式会社


株式会社スペースシフト


株式会社aiQ


株式会社大和総研


オープンワーク株式会社


日本システム技術株式会社


株式会社JPX総研



17:50　クロージング


SOMPOインスティチュート・プラス株式会社 プリンシパル兼エグゼクティブ・エコノミスト　亀田 制作（JADAA理事）


ブース展示

GuardTechコミュニティ


ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社株式会社


JPX総研


日本システム技術株式会社


東芝デジタルソリューションズ株式会社


AlpacaTech株式会社


株式会社aiQ


株式会社スペースシフト


株式会社ナウキャスト


Babel Street Rosette株式会社


株式会社東洋経済新報社


株式会社hands


シェルパ・アンド・カンパニー株式会社


日本リスク・データ・バンク株式会社


S&P グローバル・マーケット・インテリジェンス


MOODY'S ANALYTICS JAPAN


LSEG データ＆アナリティクス


株式会社データ・アプリケーション


ファクトセット


Macrobond Financial


TOPPANエッジ株式会社


Nasdaq


オープンワーク株式会社


株式会社エム・データ


お申し込み

https://jadda-expo-2026.peatix.com/view


一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会

本協議会は、金融機関やデータプロバイダー企業、大学やシンクタンク等の研究機関が参画し、"デジタル化に伴い新たなデータが生まれる時代における「オルタナティブデータ」活用の担い手として、関連する全ての当事者が交流・学ぶことができ、信頼されるデータの利活用が進む健全なエコシステムの創出を推進し、日本経済の持続的な成長に貢献する"という理念のもと、2021年2月5日に設立されました。より多くの方々に「オルタナティブデータ」について知っていただき、安心してご活用いただくために、活用実績や投資対効果、学術研究、日本の法律をふまえた利用ガイドライン、活用に向けた必要スキルや職種の定義、その他業界の課題・論点等の様々な情報をイベントを通して発信していきます。


https://alternativedata.or.jp/


お問い合わせ先

オルタナティブデータ推進協議会　事務局 info@alternativedata.or.jp