【初心者向け】Canvaの便利機能とSNS活用のヒントをデモで学ぶ！2/17（火）無料セミナー「SNS動画活用ステップアップ講座」を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月17日（火）、SNS動画制作初心者の方を対象に無料のオンラインセミナー「SNS動画活用ステップアップ講座 ～Canvaの便利機能とSNS活用のヒントをデモで学ぶ～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170827/?rls)」を開催します。





SNS動画活用ステップアップ講座 ～Canvaの便利機能とSNS活用のヒントをデモで学ぶ～

ブランドの認知度を高めるための強力なツールとなったSNS。中でも、動画は目にとまりやすく、リーチ数が伸びやすいと言われています。そこでC&R社では、SNS動画を伝わる形で届けるための基本と編集のコツを学べる初心者向けのセミナーを開催します。本セミナーでは、SNS動画をどう使えば効果的なのか、というマーケティング視点と、Canvaの便利な応用機能をデモンストレーションを交えてご紹介します。動画制作に慣れたい方やSNS別の動画活用を知りたい方へのおすすめの内容となっています。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。＜セミナーの内容＞・SNS動画をどう使えば効果的なのか・デモ：Canvaでできる便利な応用機能・デモ：SNSで活用可能なテンプレートのご紹介＜こんな方にオススメ！＞・第1弾を受講し、もう少し踏み込んだ内容を学びたい方・SNS運用に動画を取り入れたい初心者の方・Canvaの動画機能をもっと使いこなしたいノンデザイナー・広報・マーケティング担当者・媒体ごとの動画活用法を知りたい方

■日時

2026年2月17日（火）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

中小企業診断士

玉井 宏明 （たまい ひろあき）氏

大学卒業後、大手総合電器メーカーに就職。入社後、5年間は電気回路の設計を担当し、その後は住宅設備機器の法人営業から、エリアの営業マネージャーを歴任する。建築会社や住宅リフォーム会社への営業活動において、現場での経験値を深めた。昨年10月には40年間勤務した会社を退職して、経営コンサルティングを興し、現在は中小企業の支援活動に従事している。また、営業担当および管理職として人材育成の経験を活かし、講師として「SNSマーケティング」や「Webライティング」などの講座にも多く登壇をしている。その上で、中小企業診断士として、中小企業の新規顧客開拓や営業社員育成等では、SNSの活用等の支援をおこなう。中小企業の経営者に寄り添い、課題解決のパートナーとしてコンサルティングをおこなう。

資格等：中小企業診断士、MBA（経営学修士）、省エネアドバイザー(住宅用)など」



■参加費

無料



■定員

60名



▼「SNS動画活用ステップアップ講座」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170827/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170827/?rls)

※締切：2026年2月17日（火）20：00



＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「SNS動画活用ステップアップ講座」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



