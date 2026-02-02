【エステ発・期間限定】アンジェラックスの水素パックから、数量限定の「Timeless Pink」が登場。肌をうるおいで満たし、輝くような印象へ。

株式会社アンジェラックス【限定発売 My NADESHICO emu H2モイストジェルパック Timeless Pink】



エステティックサロンを経営する株式会社アンジェラックスは、「My NADESHICO emu（マイナデシコ エミュ）」より、数量限定の『H2モイストジェルパック Timeless Pink』を、2026年2月23日（月）に一般販売いたします。

■製品概要

製品名：My NADESHICO emu H2モイストジェルパック Timeless Pink

容量：7包入 7回分

価格：13,200円（本体価格12,000円）

発売日：2026年2月23日（月）

情報解禁日：2026年2月2日（月）

■製品特徴



年齢とともに気になりやすい、ハリや透明感の乱れ*1に。肌をうるおいで満たし、輝くような印象へ。



【水素をその場で濃密発生*2】

直前に混ぜ合わせることで、作りたての水素を逃さず「悪玉活性酸素」にアプローチ*3します。

なめらかでハリのある肌へ導くカワラナデシコ発酵エキス（整肌・ハリ）と、肌コンディションに寄り添うレイシエキス（保湿・ハリ）を配合した、H2モイストジェルパックのピンク数量限定バージョンです。

【独自の発酵技術】

日本の伝統植物「カワラナデシコ（別名：ヤマトナデシコ）」は、ポリフェノールを豊富に含み、健康的な植物として古くから親しまれてきました。

しかし、植物そのものの成分は分子が大きく肌になじみにくいため、独自の発酵技術により、カワラナデシコを乳酸菌で丁寧に発酵させ、成分をより細かくすることで、角質層に届きやすい発酵エキスへと進化させました。

さらに、肌コンディションに寄り添うレイシエキス（保湿・ハリ）を配合し、外的要因によって変化しやすい肌環境にアプローチ*3します。

肌のすこやかさをサポートし、ゆらぎがちな肌をキメの整った状態へきます。

カワラナデシコ発酵エキス

レイシエキス



ポイント１. 水素をその場で濃密発生*2

直前に混ぜ合わせることで、作りたての水素を逃さず「悪玉活性酸素」にアプローチ*3します。



ポイント２. フレッシュな抗酸化力*4

ふんわり感が心地よいムースのような出来立ての水素が肌表面を満たし、肌を守る力やエイジングケア*5をサポートします。



ポイント３. 肌にハリを与える

肌のコンディションを整える水素に加え、厳選された6つの成分を記合。



＜うるおい美肌に導く6つの成分＞

保湿成分：プラセンタ、セラミド

整肌成分：アスコルビン酸、ダイズ種子エキス

ハリツヤ成分：プロテオグリカン、コラーゲン



＜9つのフリー処方＞

- 着色料- アルコール- 合成香料- 鉞物油- タール色然- 旧表示指定成分- 荒外線吸収剤- オイル- 合成界面活性剤

＜本文中の注釈はすべて下記に記載しております＞

*1 乾燥による

*2 AとB剤を混ぜ合わせることにより発生

*3 お肌を整えすこやかに保ちます

*4 発生した水水素の抗酸化のこと

*5 年を重ねたに潤いを与えること



■オリジナルブランド「My NADESHICO emu」

My NADESHICO emu（マイナデシコ エミュ）は、さらなる美しさのステップアップが期待できるスキンケアラインです。エイジングや繰り返す肌荒れにフォーカスし、高機能でありながら幅広い肌質に対応できる新発想の化粧品として誕生したアンジェラックスオリジナルコスメです。

お肌を裏切らない、結果につながる製品をお届けしています。

■会社概要

会 社 名：株式会社アンジェラックス

代表取締役：大杉 みどり

本社所在地：〒380-0822 長野県長野市南千歳1-20-2-1 アンジェラックスビル4F

T E L : 026-225-0731

東 京 支 社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-7 原宿OMビル３階

設 立 ：2002年6月

事 業 内 容：エステサロン及びリラクゼーションサロンの経営

化粧品の企画・開発及び販売・卸業務/通信販売事業

＜コーポレート/ブランドURL＞

株式会社アンジェラックス： https://angelux.co.jp

NADESHICO SPA by ANGELUX ：https://nadeshico-spa.com/

ANGELUX：https://angelux.jp/

SKIN CARECENTER : https://angelux.jp/skincarecenter



＜公式オンラインストア＞

My NADESHICO：https://mynadeshico.com/