Team RECが、小泉熙毅プロと所属契約締結

株式会社レック興発（東京都千代田区）は、2026年4月1日付でプロテニスプレーヤー、小泉熙毅（こいずみ のりたか）選手と所属契約を締結いたしました。

小泉熙毅プロは日本大学テニス部に所属する4年生。

2026年2月1日にプロデビューし、卒業後はTeam RECの所属選手としてプロ活動をいたします。

株式会社レック興発の展開するテニススクール運営方針、テニス普及に対する熱い思い、テニス日本リーグへの取り組みなど、活動への思いが合致し、契約に至りました。

契約期間は1年（以降更新）にて、Team RECの所属選手として活動いたします。

今後、小泉プロは選手活動だけでなく、Team RECの展開する各種イベントなどにも参加予定です。

ツアー活動だけでなく、様々な活躍への応援をよろしくお願い申し上げます。

プロフィール



小泉熙毅（こいずみ のりたか）



生年月日 2003年6月11日

プロ転向 2026年2月

テニスを始めた年齢 8歳

身長175cm 体重70kg

プレースタイル ボレーヤー



スポンサー

ラケット：Wilson

ストリング：LUXILON

ウェア：move

シューズ：Wilson



戦歴

2023年 全日本学生テニス選手権大会ダブルス ベスト4

2025年 島津全日本室内テニス選手権大会シングルス ベスト8

MAYAホールディングスいわて・八幡平オープンシングルス 準優勝



～コメント～

このたびレック興発様と契約を結ばせていただくことになりました。

感謝の気持ちを忘れず世界で戦える選手を目指し頑張ります。

応援のほどよろしくお願いいたします。



小泉プロ SNS

https://www.instagram.com/koizuminoritaka?igsh=MWg4dHRldm54bGszcg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/koizuminoritaka?igsh=MWg4dHRldm54bGszcg%3D%3D&utm_source=qr)





■株式会社レック興発

首都圏で15ヶ所のテニススクールを展開し、テニスを通じてスポーツの楽しさ、健康を提供している。

創業52周年を迎えるテニススクールの草分け的存在でもある。

2023年、早稲田大学テニス部と業務提携し、REC WASEDA CLUB TENNIS ACADEMYを開校。

2025年7月、直営4校目となるレックインドアテニススクール西東京を開業した。

□設立：1973年4月 □資本金：2,000万円 □代表取締役：新堀丘

□従業員数：360名（社員60名・アルバイトスタッフ300名）



企業サイト：https://rec-tennis.co.jp

スクールサイト：https://rec-tennis.com/



■Team RECとは

株式会社レック興発が主宰するチーム名、ブランド。

「スタッフ、所属選手、お客様、お取引先様、関わってくださるすべての方がチーム！」

を掲げ、スクール運営、選手サポート、ジュニア育成等を展開している。



Team REC所属選手

鈴木 貴男（すずき たかお）

1976年9月20日生

プロ転向/1995年4月

2021年4月/現役引退

右利き（片手バックハンド）

田口 涼太郎（たぐち りょうたろう）

2000年6月30日生

173センチ

プロ転向/2023年

テニスを始めた年/6歳

2025年全日本選手権・単複優勝

正林 知大（まさばやし ともひろ）

1998年3月5日生

172センチ

右利き（両手バックハンド）

プロ転向/2018年

乾 祐一郎（いぬい ゆういちろう）

生年月日 1995年4月2日

187センチ

プロ転向 2016年2月

テニスを始めた年齢 10歳

右利き（両手バックハンド）

川橋 勇太 （かわはし ゆうた）

1998年1月26日生

178センチ

プロ転向/2020年

テニスを始めた年/12歳

右利き（両手バックハンド）

堀内 竜輔（ほりうち りゅうすけ）

1998年9月21日生

185センチ・80キロ

プロ転向/2022年1月1日

テニスを始めた年/6歳

左利き（両手バックハンド）