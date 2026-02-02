DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 ドーマ」「★5 荼枳尼天」が登場！さらに「★5 リン」が手に入る期間限定の逢魔襲来イベントも開催中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、2月2日に、新たに期間限定「★5 ドーマ」「★5 荼枳尼天」を追加したことを発表しました。
■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■
新たな期間限定式神が登場しました！
さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！
ご奉仕は魅惑の毒の味！？
自分が敵に付与した毒が多くなるほど
Burst時に大ダメージを与える風スキルアタッカー！
★5 [想ひ破天荒メイド] ドーマ
Burstを発動するほど光属性攻勢式神を強化する！
圧倒的なバフでサポートする光通攻バッファー！
★5 [望縁の白狐] 荼枳尼天
◆開催期間◆
2026年2月2日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月16日 メンテナンス開始まで
■■■逢魔襲来イベント「夢幻の泡沫 ～守護なるメイドと獅子なる王～」開催！■■■
逢魔襲来イベント「夢幻の泡沫 ～守護なるメイドと獅子なる王～」 を開催いたします！
イベント限定の式神・装備が登場！
ボスを倒すと獲得できる専用アイテムを使って、イベント召喚からGETしましょう！
◆報酬内容◆
★5式神 [王道ネコミミメイド] リン
★5武器 翼珠の鋭槍
◆イベント開催期間◆
2026年2月2日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月16日 メンテナンス開始まで
◆イベント限定召喚期間◆
2026年2月2日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月23日 11:59まで
■■■期間限定追想心景付き！特別10連召喚 開催！■■■
期間限定追想心景がおまけで付いてくる！
追想心景のみが出現する特別10連召喚を開催いたします！
限定追想心景が獲得できるチャンスをお見逃しなく！
◆期間限定追想心景付き！特別10連召喚◆（有償限定）
【開催期間】
2026年2月2日 メンテナンス後 ～ 2026年2月27日 メンテナンス開始まで
【価格】
霊晶石 ×5000
【召喚内容】
追想心景10枚確定！
【おまけ内容】
★5 ご主人様への贈り物 ×1 ※エピソードはございません
五星の界破鏡[式神] ×1
追憶の影片-金- ×20
【召喚可能回数】
おひとり様 1回まで
■■■理夢幻の泡沫～守護なるメイドと獅子なる王～ログインボーナス開催中！■■■
期間中、7日間ログインすることで、勇壮の霊薬や10連召喚券をGETできます！
ぜひ、お見逃しなく！！
◆開催期間◆
2026年2月2日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月16日 メンテナンス開始まで
※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください
※各期間は変更される場合がございます
▼製品概要
タイトル：『あやかしランブル！』
プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play
販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）
権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。