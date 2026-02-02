DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 ドーマ」「★5 荼枳尼天」が登場！さらに「★5 リン」が手に入る期間限定の逢魔襲来イベントも開催中！

写真拡大 (全8枚)

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、2月2日に、新たに期間限定「★5 ドーマ」「★5 荼枳尼天」を追加したことを発表しました。



■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■




新たな期間限定式神が登場しました！


さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！



ご奉仕は魅惑の毒の味！？


自分が敵に付与した毒が多くなるほど


Burst時に大ダメージを与える風スキルアタッカー！


★5 [想ひ破天荒メイド] ドーマ



Burstを発動するほど光属性攻勢式神を強化する！


圧倒的なバフでサポートする光通攻バッファー！


★5 [望縁の白狐] 荼枳尼天



◆開催期間◆


2026年2月2日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月16日 メンテナンス開始まで








■■■逢魔襲来イベント「夢幻の泡沫 ～守護なるメイドと獅子なる王～」開催！■■■





逢魔襲来イベント「夢幻の泡沫 ～守護なるメイドと獅子なる王～」 を開催いたします！



イベント限定の式神・装備が登場！


ボスを倒すと獲得できる専用アイテムを使って、イベント召喚からGETしましょう！



◆報酬内容◆


★5式神 [王道ネコミミメイド] リン


★5武器 翼珠の鋭槍



◆イベント開催期間◆


2026年2月2日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月16日 メンテナンス開始まで



◆イベント限定召喚期間◆


2026年2月2日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月23日 11:59まで






■■■期間限定追想心景付き！特別10連召喚 開催！■■■





期間限定追想心景がおまけで付いてくる！


追想心景のみが出現する特別10連召喚を開催いたします！



限定追想心景が獲得できるチャンスをお見逃しなく！



◆期間限定追想心景付き！特別10連召喚◆（有償限定）


【開催期間】


2026年2月2日 メンテナンス後 ～ 2026年2月27日 メンテナンス開始まで



【価格】


霊晶石 ×5000



【召喚内容】


追想心景10枚確定！



【おまけ内容】


★5 ご主人様への贈り物 ×1　※エピソードはございません


五星の界破鏡[式神] ×1


追憶の影片-金- ×20



【召喚可能回数】


おひとり様 1回まで



■■■理夢幻の泡沫～守護なるメイドと獅子なる王～ログインボーナス開催中！■■■





期間中、7日間ログインすることで、勇壮の霊薬や10連召喚券をGETできます！


ぜひ、お見逃しなく！！



◆開催期間◆


2026年2月2日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月16日 メンテナンス開始まで



※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください


※各期間は変更される場合がございます



▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント


https://x.com/ayarabu_info



▼公式ウェブサイト


https://ayarabu.jp/



▼PC版ページ


http://games.dmm.com/detail/ayarabu/



▼製品概要


タイトル：『あやかしランブル！』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)



Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。