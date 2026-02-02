JasmyChainエコシステム拡大のお知らせ：サードパーティプロジェクト「Jasmy Swap」の稼働開始

ジャスミーラボ株式会社

JasmyChainのエコシステムにおいて、新たなサードパーティ（第三者）プロジェクトとして「Jasmy Swap（ジャスミー・スワップ）」が稼働を開始しましたので、開発事例としてご紹介いたします。

本件は、JasmyChainのオープンな基盤を活用し、外部開発者によって構築されたアプリケーションの一例です。ジャスミーラボ株式会社（以下「当社」）は、プラットフォーム提供者として、多様な開発者が自由にサービスを展開できる環境作りを推進しており、今回の「Jasmy Swap」もその成果の一つと言えます。

エコシステムが拡大し、新たなユーティリティが生まれることを歓迎するとともに、公開情報に基づく概要をご案内します。

■「Jasmy Swap」の概要（公開情報に基づく概要）

「Jasmy Swap」は、JasmyChain上で動作する分散型取引プロトコルとして公開されています。ブロックチェーン技術（スマートコントラクト）を活用し、プログラムが自動的にデジタル資産の交換を執行する**技術的な実証モデル（プロトコル）**として提供されているとされています。

＜主な特徴＞

- オンチェーンでの処理：取引の透明性を確保するため、処理はブロックチェーン上で行われます。- 非保管型（ノンカストディ）：ユーザー自身が資産（ウォレット）を管理しながら利用する、Web3特有のスタイルを採用しています。- ユーティリティの拡張：JasmyChain上のトークン活用シーンを広げる役割が期待されています。

※仕様、対応内容、利用条件、表示等は、運営主体の案内や外部サイト上の掲載内容により変更される場合があります。

■JasmyChainとサードパーティプロジェクトの関係性

JasmyChainは、特定の企業だけが利用する閉じたネットワークではなく、世界中の開発者が自由にアイデアを形にできる「パブリックなインフラ」を目指しています。

「Jasmy Swap」は、このオープンな基盤上で、当社とは独立した外部の運営主体により開発・提供されているプロジェクトです。このように、中央集権的な管理から離れ、自律的なプロジェクトが次々と立ち上がる状況こそが、健全で強固なブロックチェーン・エコシステムの証左であると私たちは考えています。

当社は引き続き、堅牢なレイヤー基盤の提供を通じて、開発者の皆様の挑戦を技術面から支え、エコシステム全体の活性化に寄与してまいります。

■ご利用に関するご案内（免責および注意事項）

Web3の世界は、自由度が高い反面、ユーザーの皆様ご自身の「自律的な判断」が尊重される領域です。新しい技術の恩恵を安全に享受いただくため、以下の点にご留意ください。

- プロジェクトの独立性: 本プロジェクトは第三者により運営されており、当社は運営・管理・意思決定には関与しておりません。- リスクへの理解: 暗号資産や分散型金融の利用には、価格変動リスクや、スマートコントラクト特有の技術的リスク、操作ミスによる資産喪失リスク等が伴います。- ご自身の判断で: 本リリースはエコシステムの事例紹介であり、特定のサービスの利用推奨や投資助言、安全性・将来性の保証を行うものではありません。ご利用の際は、必ずご自身でリサーチ（DYOR）を行い、許容できるリスクの範囲内でご活用ください。

サポートや詳細な仕様については、各プロジェクトが運営する公式チャンネルをご確認いただけますようお願いいたします。

■関連リンク（外部サイト）

※以下のリンク先は外部運営主体のサイトとなります。

Jasmy Swap：https://www.jasmy-dex.com/

公式X：https://x.com/Jasmy_Dex