ヒーローアイドル「THE超BOYS（ザ・スーパーボーイズ）」デビュー曲のMVを公開！

■「恋せよ乙女、愛せよ漢」MV公開

「THE超BOYS（ザ・スーパーボーイズ）」は、デビュー曲「恋せよ乙女、愛せよ漢」のミュージックビデオを2月2日（月）20:00よりYouTubeにて公開しました。

【MV】THE超BOYS「恋せよ乙女、愛せよ漢」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Hg1r-S5ooQc ]



THE超BOYSは、肥後武蔵、千大翼、桜樹舞都、藤澤智也 、二宮康輔、森田健斗、高橋活宏の7名によるヒーローアイドル。

歌・ダンス・ヒーローショーを組み合わせたパフォーマンスで地球にはびこる「退屈」を倒す、新たなコンセプトのボーイズグループです。



本作は、日本のカルチャーを世界へ発信するミュージックビデオとなっています。華やかな和風の世界観で活躍するヒーローたちに是非ご注目ください。

※「恋せよ乙女、愛せよ漢」は1月23日より各サブスクにて配信中！

サブスク配信はこちら：http://thesuperboys.lnk.to/Koiai

■全国のファミリーマートで放送中

1/27（火）～2/2（月）の7日間、全国のファミリーマート店内にて「恋せよ乙女、愛せよ漢」が放送されています。

※店内放送の無い店舗、FamilyMartVision（店内大型モニター）設置店舗、または店舗の都合により放送されない場合がございます。

※放送内容・放送時間について、ファミリーマート各店舗への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

※ 店頭での配布物等はございません。

■LIVE DAMにて配信開始

LIVE DAMにて、THE超BOYS デビュー曲「恋せよ乙女、愛せよ漢」が配信スタートしました。

全国のカラオケで是非お楽しみください。

※2026/1/29より順次配信開始

■全国でライブ開催中

THE超BOYSは、全国のイオンモール等でのフリーライブや都内での有料イベントをはじめ、さまざまな活動を行っています。メンバーとオンラインで話せるトークポートや生配信も開催予定です。詳細は以下ホームページよりご確認ください。



公式HPはこちら：https://www.thesuperboys.jp/

■メンバー紹介

【肥後武蔵（ヒゴムサシ）／MUSASHI】

6月28日生まれ。

「熱く燃やせ！超パワー！！ SUPER RED ムサシ！！！」





【千大翼（チダイツバサ）／TSUBASA】

4月6日生まれ。

「豪快に吹き荒れろ！超エンジン！！ SUPER SKYBLUE ツバサ！！！」





【桜樹舞都（サクラギマイト）／MAITO】

4月26日生まれ。

「輝く稲妻、惚れんなよ？超スパークキラー！！ SUPER YELLOW マイト！！！」





【藤澤智也（フジサワトモヤ）／TOMOYA】

4月15日生まれ。

「大地よ轟け！超ダンシング！！ SUPER GREEN トモヤ！！！」





【二宮康輔（ニノミヤコウスケ）／KOUSUKE】

4月24日生まれ。

「ハッピーあげるよ！超キュート！！ SUPER WHITE コウスケ！！！」





【森田健斗（モリタケント）／KENTO】

6月25日生まれ。

「君を照らす太陽に！超マイペース！！ SUPER ORANGE ケント！！！」





【高橋活宏（タカハシカツヒロ）／KATSUHIRO】

1月10日生まれ。

「その心すべて受け止める！超スマート！！ SUPER LIGHTPINK カツヒロ！！！」

■THE超BOYS - アーティストプロフィール

退屈が人々の心をむしばむこの時代。

「日常をもっとドラマチックに」「人生をもっと熱く」。

そんな想いを胸に、立ち上がった7人のヒーローアイドル--それが THE超BOYS である。



歌い、踊り、そして“闘う”。

彼らの武器は、魂を燃やすパフォーマンスと、ファンの心を突き動かす熱量。

どんな壁にも怯まず、限界すら笑って超えていく。

その姿は、まるで一人ひとりが独自の“必殺技”を持つヒーローのようだ。

彼らが対峙する最大の敵は、怪物でも悪党でもない。

それは-- “退屈”。

日常を薄く濁らせる停滞の影を、ライブの熱気とエンターテイメントの爆発で吹き飛ばす。



THE超BOYSは宣言する。

「俺たちは、キミの人生を最高に熱くするために存在する。」



ステージに立つたび、彼らは観客の感情を覚醒させ、笑顔とときめきで世界を塗り替えていく。

その一歩一歩が、ヒーローであり、アイドルであり、人々の希望の光だ。



“退屈を倒す闘い”は、まだ始まったばかり。



THE超BOYSとともに、日常を超えろ。

■公式アカウント

HP : https://www.thesuperboys.jp/

TikTok : https://www.tiktok.com/@thesuperboys_123

X : https://x.com/THESUPERBOYS123

Instagram : https://www.instagram.com/THESUPERBOYS_123

LINE : https://lin.ee/ctt0QjCg

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社withHERO THE超BOYS運営事務局

E-mail：support@withhero.info