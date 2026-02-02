結婚後のすれ違いを「感情理解」で防ぐ──EQPI診断を活用したパートナーシップの構築支援サービス「FU-FU Building」が始動

ＣＯＣＯＳＴＹＬＥ株式会社

COCOSTYLE株式会社（北海道札幌市、代表：荒井さやか）の婚礼プロデュース事業「Coco style WEDDING（ココスタイルウエディング）」は、「感情をプラスの力に変える」をビジョンにEQ開発を展開するPotage株式会社（東京都豊島区、代表：河原あずさ）と、結婚後のカップルに向けた新サービス「FU-FU Building」を共同開発しました。

正式リリースに先立ち、サービスの価値を実践的に検証・磨き上げることを目的として、2026年2月2日（夫婦の日）より、先行体験プログラムの提供を開始します。

「好き」だけでは乗り越えられない“結婚後のすれ違い”

EQの専門家とタッグを組んだ新サービス

結婚は人生の大きな節目である一方、生活環境の変化とともに、価値観や感情のズレが顕在化しやすい時期でもあります。「好き」という気持ちがあっても、相手の反応や考え方を理解できず、共通体験を重ねる中で、戸惑いやすれ違いを感じるカップルは少なくありません。「結婚式の準備期間中に、初めてパートナーと衝突をした」といった声は、よく聞かれるエピソードのひとつです。

また近年は、結婚式を行わない、いわゆる“ナシ婚”を選択するカップルも増えています。その一方で「夫婦になった実感が持てない」「向き合う機会が十分にない」「本音でどう話し合えばよいのかわからない」といった、関係性に対する漠然とした不安を抱える人が多くいます。

しかし、こうした違和感や不安は「どの夫婦にもあること」として見過ごされがちであり、感情や考えを言葉にして共有する機会が十分に持たれないまま、関係性の土台がつくられていくケースも見られます。妊娠や出産といったライフスタイルに大きな影響を与える出来事をきっかけに「価値観の違いが深刻化し、どうしていいか分からない」と悩む人も少なくないでしょう。これから先も長い人生をともにするふたりだからこそ、早い段階でお互いの感情や価値観を理解し合う機会を持つことが重要です。

すれ違いは、感情そのものではなく「扱い方」の違いから生まれる

夫婦間で起こるすれ違いの多くは、抱いた感情そのものに原因があるのではなく「その感情をどう捉え、どう表現するか」や「相手の感情にどう反応するか」の違いから生まれています。

たとえば、不安を感じたときに「話して安心したい」人もいれば、「一人で整理する時間が必要」な人もいます。しかし、こうした感情の特性は目に見えにくく、言語化される機会がほとんどありません。その結果「なぜ分かってくれないのか」「どうして同じように感じてくれないのか」といった誤解や摩擦につながりやすくなります。

こうした感情の扱い方の違いを理解する力として、近年注目されているのがEQ（感情知能）です。

EQ（Emotional Quotient：感情知能）は、自分や相手の「感情のクセ」や「反応の傾向」を認識し、理解した上で適切に扱おうとする力のことです。ビジネスや日常生活において、誰にでもある“感情”をネガティブに捉えるのではなく、良好な関係性構築に活用することができます。

EQPI診断を活用した、新しいパートナーシップ支援

診断ツールはイメージです

「FU-FU Building」は、EQ（感情知能）の指標であるEQPI診断と、ふたり“らしさ”の言語化ツール「人生ヒアリング」を活用した新サービスです。第三者の専門家を交え、お互いの「感情特性」と価値観の背景にある人生経験や想いを正しく整理することによって、より適切で深い相互理解を促します。

特徴は、感覚的な相性の良さではなく「夫婦としてどのように互いを理解し、関係性を築いていくか」に、根拠（ロジック）と納得感をもって目を向ける点です。

深刻な問題が起きる前に、建設的な対話のきっかけを提供することで、夫婦の心理的安全性*を育み、長期的なパートナーシップの構築を支援します。

*心理的安全性：所属する組織やコミュニティにおいて、それぞれが自分の考えや意見を自由に表現できる状態のこと。ビジネスでは、心理的安全性がパフォーマンスを大きく左右するとされており、夫婦関係においても、お互いを尊重した健全な関係性づくりのために重要といえます。

サービスの特徴

EQPIテストの受検から専門家との最終セッションまでオンラインで完結

「FU-FU Building」には、以下の特徴があります。

1．感情の違いを「相性」ではなく「特性」として可視化

EQPI診断は、性格を分類する心理テストではありません。お互いの感情特性や対人反応の傾向を明らかにし、相手との違いを感覚論ではなく論理的に捉えることができます。

2．人生ヒアリングで、感情特性の背景にある「価値観」を言語化

感情特性の背景には、これまでの人生経験や価値観が大きく影響しています。数値だけでは見えない「その人らしさ」を言葉にすることで、納得感をもって相互理解を深めます。

3．新婚期に“話し合うきっかけ”をつくる実践型プログラム

結婚、妊娠・出産など、環境や役割の変化によって生まれやすい違和感や不安を放置せず、対話の基盤をつくるプロセスとして活用します。これにより、心理的安全性のある関係性構築を支援します。

こんなふたりにおすすめ

・結婚したばかりで、今のうちからお互いの考え方や行動指針を話し合っておきたい方

・結婚式を挙げる予定はないが、これから一緒に生きる覚悟や実感をもちたい方

・妊娠・出産、育児など、生活環境に影響を与える出来事の前後で相互理解を深めたい方

・パートナーとの価値観の違いに悩んでいるが、まだ深刻化な問題には発展していない方 etc

期待される変化--“見えない不安”を“見える安心”に

期待される変化--"見えない不安"を"見える安心"に

「FU-FU Building」で、お互いの価値観や性格の違いを正しく、より深く理解しようとするプロセスにより、次のような変化が期待されます。

＜期待される変化＞

・自分が抱いた感情やその背景を認識する視点が育ち、相手と向き合う姿勢が整う

・相手の反応や価値観を、否定ではなく理解の視点で受け止められるようになる

・話し合いが感情的な衝突ではなく、課題解決に向かう前向きな対話に変わっていく

・すれ違いが起きても、不安を過度に抱かず安心して向き合えるようになる

これらの変化によって、ふたりの間に「対立」ではなく「対等」な関係性の土台がつくられます。そして、様々な課題や困難と直面した際にも、夫婦＝チームとして捉え、向き合い、乗り越える力が育っていくといえます。

例えば、育児や介護など、価値観の違いが衝突につながりやすいとされる場面で「分かり合えない」「ひとりで背負っている」という感覚から抜け出し、協力し合う前提で物事を進められるようになるのもそのひとつです。

一緒に歩んでいくと決めたふたりが、どんな未来でも「自分たちなら大丈夫」と、たしかな根拠をもって思えること。環境や状況の変化に動じず、関係性をアップデートしようとする柔軟な視点が育つこと。それこそが「FU-FU Building」の最大の価値であると私たちは考えます。

募集要項

正式リリースに先立ち、「FU-FU Building」先行体験プログラムの提供を開始します。また、本プログラムを記念して「FU-FUのこれからセッション」（無料）も組数限定で実施します。

内容 ：「FU-FU Building」先行体験プログラム

募集期間：2026年2月2日（月）～

募集組数：先着10組

特別価格：88,000円（税込）（通常180,000円相当）

申込方法：「FU-FU Building」公式LINEより

FU-FUのこれからセッション（無料）：結婚をきっかけに抱いた感情や小さな違和感を、個別で自由にお話いただける場です。これまで3,000組以上のカップルと向き合ってきたプロが、現状に合った関係性構築のヒントをご提案します。お一人でのご参加も可能です。

※定員に達し次第、受付を終了します

※本プログラムは、活用方法の提案を受けた上でお申し込みをご検討いただけます

※体験者の声は、今後のサービス改善および正式リリースに向けた検証に活用します

代表コメント

Coco style WEDDING ブランドマネージャー 荒井さやか

多くのカップルさんと向き合う中で、長い年月を共に生きていくふたりには、対話の土台づくりが何よりも大切であると確信しました。決して、お互いのすべてを納得して受け入れるということではありません。自分や相手が「なぜその状態なのか」を知り、歩み寄ろうとするプロセスこそが、夫婦の面白さであり尊さなのです。EQの専門家とタッグを組み、これからのふたりが「何があっても大丈夫」だと根拠をもって思えるきっかけをお届けします。

Potage株式会社(https://www.potage.info/) 代表取締役 河原あずさ氏

EQは自己・相互理解を土台に、強みを活かし合う関係性を築く力です。私たちは夫婦を“最小単位のチーム”だと考えています。すれ違いがちな新婚期の対話を、診断で「見える化」して整理することで、信頼の土台作りをお手伝いしたい。パートナーシップを「個人の努力」だけに任せず、EQという知恵をふたりの未来を豊かにする選択肢として届けること。それが専門家である私たちの心からの願いです。

会社概要

社名 ：COCOSTYLE株式会社（ココスタイルカブシキガイシャ）

本社所在地：北海道札幌市

代表取締役：荒井さやか

設立 ： 2021年5月21日

事業内容 ： 婚礼プロデュース、コンサルティング（結婚式に関わる相談全般、結婚式場等のアドバイザー他）、キャリア事業（法人研修、ウエディングプランナー教育、キャリアカウンセリング、コーチング他）、講師・講演、業界誌原稿執筆等

HP ：https://cocostyle-inc.com/(https://cocostyle-inc.com/)

Coco style WEDDING（ココスタイルウエディング）

公式ホームページ https://ccsw.jp/(https://ccsw.jp/)

公式Instagram https://www.instagram.com/cocostyleweddingbt/(https://www.instagram.com/cocostyleweddingbt/)

Potage株式会社

公式ホームページ https://www.potage.info/(https://www.potage.info/)