ゲーム業界をめざす学生・就活生へ！2/18（水）オンラインイベント「『テクニカルアーティスト』を知ってワンランク上の就活をしよう」を開催（無料）
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、2月18日（水）、ゲーム業界をめざす学生を対象にオンラインイベント「ゲーム業界をめざす学生のためのTAナイト 『テクニカルアーティスト』を知ってワンランク上の就活をしよう(https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/152140/?rls)」を開催します。
今回のイベントでは、C&R社 COYOTE 3DCG STUDIOよりテクニカルアーティストチームが登壇し、ゲーム開発におけるTAの概要や、就活をするときのポイント、業務で求められるスキルなどを詳しくお話します。現役TAの話を聞ける数少ない機会となります。ご興味をお持ちの方は、ご友人もお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。
＜イベントの内容＞
・ゲーム開発における「テクニカルアーティスト」って？
・現役テクニカルアーティストはどんな仕事してる？他職種との関り方は？
・テクニカルアーティストの就活って？ポートフォリオはどうしてる？
＜関連サイト・記事＞
▼C&R社のTAチームブログ・X
URL：https://3d.crdg.jp/tech/
X：@cr_coyote（https://twitter.com/cr_coyote）
ゲーム業界をめざす学生のためのTAナイト「テクニカルアーティスト」を知ってワンランク上の就活をしよう
■日時
2026年2月18日（水） 15：00～16：00
■場所
オンライン開催（Zoom）
■登壇者
C&R社 COYOTE 3DCG STUDIO・テクニカルアーティストチーム
■対象
・ゲーム業界を志す学生
・進路に悩む学生
・現役テクニカルアーティスト
■参加費
無料
■定員
200名
▼詳細・お申し込み
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/152140/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/152140/?rls)
※締切：2026年2月17日（火） 18：00
【セミナーに関するお問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
TA Night運営チーム
Email：crdg_ev_01@hq.cri.co.jp
