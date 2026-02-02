ゲーム業界をめざす学生・就活生へ！2/18（水）オンラインイベント「『テクニカルアーティスト』を知ってワンランク上の就活をしよう」を開催（無料）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、2月18日（水）、ゲーム業界をめざす学生を対象にオンラインイベント「ゲーム業界をめざす学生のためのTAナイト 『テクニカルアーティスト』を知ってワンランク上の就活をしよう(https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/152140/?rls)」を開催します。





ゲーム業界をめざす学生のためのTAナイト「テクニカルアーティスト」を知ってワンランク上の就活をしよう

ゲーム開発において重要な役割を担うテクニカルアーティスト（TA）は、異なる職種への理解と技術的な知識が求められ、業務範囲も広くゲーム制作では欠かせない存在となっています。しかしながらTAとして活躍する方は少なく、交流や意見交換をする場もあまりないのが現状です。そのような状況を少しでも改善するためにC&R社ではこれまで、TAの方が情報を得たり、交流したりすることを目的としたセミナーや懇親会を多数開催してきました。今回のイベントでは、C&R社 COYOTE 3DCG STUDIOよりテクニカルアーティストチームが登壇し、ゲーム開発におけるTAの概要や、就活をするときのポイント、業務で求められるスキルなどを詳しくお話します。現役TAの話を聞ける数少ない機会となります。ご興味をお持ちの方は、ご友人もお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。＜イベントの内容＞・ゲーム開発における「テクニカルアーティスト」って？・現役テクニカルアーティストはどんな仕事してる？他職種との関り方は？・テクニカルアーティストの就活って？ポートフォリオはどうしてる？＜関連サイト・記事＞▼C&R社のTAチームブログ・XURL：https://3d.crdg.jp/tech/X：@cr_coyote（https://twitter.com/cr_coyote）

■日時

2026年2月18日（水） 15：00～16：00



■場所

オンライン開催（Zoom）



■登壇者

C&R社 COYOTE 3DCG STUDIO・テクニカルアーティストチーム



■対象

・ゲーム業界を志す学生

・進路に悩む学生

・現役テクニカルアーティスト



■参加費

無料



■定員

200名



▼詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/152140/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/152140/?rls)

※締切：2026年2月17日（火） 18：00





【セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

TA Night運営チーム

Email：crdg_ev_01@hq.cri.co.jp

