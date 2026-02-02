草間彌生の立体アートを投資対象とするアートビジネスファンド を公開

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「ミラリタ」を運営するミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、第4号ファンド「草間彌生の立体アートを投資対象とするアートビジネスファンド（以下「本ファンド」という。）」の情報を公開しました。



本ファンドは、2月4日(水)より募集を開始いたします。

本ファンドでは、reboot株式会社（営業者）が草間彌生氏の立体アート作品を取得し、その後、ギャラリーでの展示やその他売却活動を通じて最適な買い手へと売却を行い、取得資産の譲渡対価（売却代金）をもって投資家の皆さまへ償還・分配を行います。

世界的に需要が見込まれる希少資産を対象とし、出口戦略（売却プロセス）を明確化することで、収益還元を目指します。



■投資対象について

本ファンドの投資対象は、世界的に市場評価が確立されている草間彌生氏の「立体アート作品」です。 なお、本ファンドで取得・運用を行う作品の具体的な情報は、秘匿性の高い情報を含むため、会員様限定のページにて公開しております。



[会員限定] 対象作品の詳細情報は こちら(https://miralita.jp/member_only_content/kusama)（専用特設ページURL）

※閲覧にはログインが必要です。未登録の方は会員登録後にご覧いただけます。

■スキームについて

出資 → 対象作品の取得・売却決済 → 回収 → 償還・分配

■ファンド概要

名称：草間彌生の立体アートを投資対象とするアートビジネスファンド

想定利回り（税引前）：年利11.5%

運用期間：約6ヶ月

出資単位：1口=1万円／10口～

募集方式：先着式

投資対象：草間彌生氏による立体アート作品

募集期間：2026年2月4日(水)18:00～3月5日(木)23:59（予定）*

*スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

詳細ページ：https://miralita.jp/product/view/6

■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

https://miralita.jp/