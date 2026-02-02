静岡新聞社、Stibo DXのメディア・プラットフォーム「CUE」の全面導入を決定

株式会社静岡新聞社

静岡新聞社（本社：静岡県静岡市、代表取締役会長：大石剛）は本日、同社の編集局およびメディア運営全般にわたり、Stibo DX（本社：デンマーク・オーフス、CEO：ラース・ビョーン・ファルケンバーグ）が提供するメディア・プラットフォーム「CUE（キュー）」を全面的に導入する契約を締結しました。

2027年度に予定されているCUEの導入は、当社における新聞製作やデジタル配信などのメディア運営に関するワークフローを合理化してデジタル・イノベーションを加速させ、長期的な運営戦略を支える重要な一歩となります。このパートナーシップは、深いメディア運営の専門知識を持つ国際的なベンダーが、当社の求める世界クラスの将来を見据えたソリューションを提供できるという当社の確信を示しています。

今回の導入にあたり、Stibo DXはSaaSで提供されるCUEメディア・プラットフォームを日本市場に適応させるための取り組みを完了しています。これには以下の内容が含まれます。

- 日本語対応のアプリケーション・インターフェース- 日本のメディア運営ワークフローへの対応- 日本語のデジタルおよび印刷制作への対応

当社の長期的な協力関係を支援するため、Stibo DXは日本に常設拠点を設立し、継続的なサポートと投資へのコミットメントを明確にしています。

Stibo DX 最高商務責任者（CCO） ラウ・ハーティング・イェッペセン氏コメント

「静岡新聞社をグローバルなCUEコミュニティに迎えることができ、たいへんうれしく思います。当社のプラットフォーム、日本における拠点、そして継続的なデリバリーへの取り組みにより、CUEを選択する日本のメディア組織は、オーディエンスの需要がどのように変化しても、業界の最先端を走り続けることができます」

静岡新聞社 代表取締役会長 大石剛コメント

「日本語のサポートから、デジタルと紙面の両方にわたる実用的なワークフローまで、日本の新聞社向けにCUEメディア・プラットフォームを準備したスピードと実行の質を高く評価しています。日本のメディア関係者の皆様も静岡新聞社に続き、メディア業界を支援するために構築されたCUEメディア・プラットフォーム上でローカルなコミュニティを築いていくことを期待しています」



静岡新聞社について

静岡新聞社は、日本の静岡市に本社を置くメディア企業です。1941年12月1日、複数の地方紙の合併により設立され、静岡県内におけるニュースと情報の主要な発信源となっています。同社は、静岡放送（SBS）や他のグループ会社とともに「静新SBSグループ」を構成しており、SBSは同地域でテレビとラジオの両方の放送局を運営しています。

Stibo DXについて

Stibo DXは、現代のメディア運営のために構築されたメディア・プラットフォーム「CUE」を提供している企業です。CUEは、マルチメディア・ハイブリッド企業が、あらゆる形式やチャネルにわたる計画、コラボレーション、配信を改善することを可能にし、ワークフローを統合することでツールの断片化を排除し、技術的なオーバーヘッドを削減します。人、プロセス、テクノロジーを繋ぐことで、プラットフォームはメディア組織の運営コスト削減、公開までの時間の短縮、さまざまな形式にわたるコンテンツ配信の拡張を支援します。Stibo DXは、広範なメディア経験を活かし、今日のメディア環境におけるナビゲートを支援しながら、将来の需要への備えをサポートします。Stibo DXは200名以上の従業員を擁し、1794年にデンマークのオーフスで設立された財団所有の法人であるStiboソフトウェア・グループの一員です。安定した先見性のある企業グループとして、Stibo DXは長期的な関係の構築と、顧客への持続的な価値の提供に尽力しています。



