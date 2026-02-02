【ルイ・ヴィトン】全豪オープン女子シングルス決勝にて、アンバサダー ベンベンとテニス界レジェンド ジェニファー・カプリアティが、「ダフネ・アクハースト・メモリアル・カップ」を披露

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

2026年全豪オープン女子シングルス決勝にて、タイのシンガー＆ラッパーでメゾンのアンバサダーも務めるベンベンと、テニス界のレジェンドであるアメリカのジェニファー・カプリアティが、ルイ・ヴィトンのトロフィー・トランクに収められた「ダフネ・アクハースト・メモリアル・カップ」を披露しました。この栄光のトロフィーは、アリーナ・サバレンカをセットカウント2-1で制して優勝を遂げたエレーナ・ルバキナに授与されました。

ベンベンは、ルイ・ヴィトンのダークブラウンのダブルブレストジャケットとブラウンのパンツが目を引くアンサンブル、ホワイトのシャツ、ブラックのダービーシューズを着用。

パリ郊外のアニエールに構える歴史的なルイ・ヴィトンのアトリエにて、熟練の職人たちの手作業によって製作されたこのトランクは、グランドスラムの幕開けとなる全豪オープンの初日から、トロフィーを大切に守り、運んできました。木製のフレームは、象徴的なルイ・ヴィトンのモノグラム・キャンバスで覆われ、1860年代からルイ・ヴィトンのトランクに使用されてきたものと同じ、伝統的なロジンのトリミングや真鍮製のコーナー金具、ロック(錠前)、クラスプで仕上げられています。2枚のフロントパネルは折り畳むとトロフィーが現れる仕組みになっており、印象的なホワイトカラーで「Victory」と「Vuitton」を意味する「V」が描かれています。トランクには、全豪オープンのブルーのコートから着想を得たカラーパレットに合わせ、ブルーのマイクロファイバーをライニングに採用。さらに蓋の内側には、全豪オープンのロゴ「AO」が、ホワイトであしらわれています。

「Victory travels in Louis Vuitton(勝利の喜びをのせて旅するルイ・ヴィトン)」

ルイ・ヴィトンでは、その歴史を通して、世界的に著名なアスリートたちが所有するこの上なく貴重なスポーツアイテムを荷造り梱包し、大切に保護するという役割を委ねられてきました。ルイ・ヴィトンではこの大切な伝統を受け継ぎ、世界で最も象徴的なスポーツ賞や競技会のトロフィーを運び、展示するためのトランクをデザインしています。感動に彩られたこれらのコラボレーションは、今もなおメゾンの歴史を刻み続け、「Victory Travels in Louis Vuitton(勝利の喜びをのせて旅するルイ・ヴィトン)」、そしてスポーツにおける卓越性がルイ・ヴィトンの価値観と共鳴していることの証となっています。1983年にアメリカズカップと初のパートナーシップを締結して以来、メゾンは、FIFAワールドカップ(TM)(2010年、2014年、2018年、2022年)、リーグ・オブ・レジェンド カップ(2019年、2020年)、デビスカップ(2019年、2020年、2021年、2022年)、ローラン・ギャロス(2017年、2018年)、NBA(2020年、2021年、2022年)、F1モナコGP(TM)(2021年、2022年、2023年、2024年、2025年)、ラグビーワールドカップ・フランス大会(2023年)、バロンドール(R)(2023年、2024年、2025年)、パリ オリンピック＆パラリンピック競技大会(2024年)、F1(2025年、2026年)、全豪オープン(2023年、2024年、2025年、2026年)など、世界屈指のスポーツ大会に関わっています。

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイト louisvuitton.com(https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage) をご覧ください。

全豪オープンについて

全豪オープンは、毎年開催されるテニスの4 大国際大会の1 つで、テニス・オーストラリアによって運営されています。オーストラリア最大の規模、かつ最も大きな成功を収める国際スポーツイベントである全豪オープンは、2025 年だけでも120万人以上を動員し、観客動員数記録を更新し続けています。また同大会は、メルボルンに毎年 5 億 6500万ドルを超える経済効果をもたらし、世界中で 10 億人を超える視聴者数を誇ります。絶え間ない改善への努力により、全豪オープンは選手のみならず、オーストラリア全土にわたり愛されるスポーツエンターテイメントとなるイベントへと変貌を遂げました。