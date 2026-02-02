『小室哲哉アーカイブスボックス CD9枚組』QVCにて販売開始～小室哲哉氏プロデュース作品114曲を収録した豪華BOXセット～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 ：亀田信吾、証券コード：3823）は、当社子会社Pavilions株式会社および株式会社SOUND PORTの代表取締役である小室哲哉氏がプロデュース・楽曲提供した作品を収録した『小室哲哉アーカイブスボックス CD9枚組 全114曲収録』が、QVCジャパンにて販売されることをお知らせいたします。

■ 放送・販売概要

放送日時：2026年1月26日（月）朝7時～8時

放送局：QVCジャパン（CS放送）

特典：1月26日限定 送料無料

■ 商品概要

商品名：小室哲哉アーカイブスボックス CD9枚組 全114曲収録

価格：9,350円（税込）

収録内容：全74アーティスト、114曲収録（総収録時間 約570分）

収録期間：1980年～2018年の代表楽曲

特典：別冊ブックレット全曲解説44ページ、各ディスク歌詞入り

販売サイト：https://qvc.jp/product.751756.html

■ 主な収録アーティスト

TM NETWORK、安室奈美恵、globe、華原朋美、TRF、hitomi、鈴木あみ、渡辺美里、松田聖子、中山美穂、小泉今日子、H Jungle With t、dos 他、レーベルの垣根を越えた74アーティストの楽曲を収録。CDでしか聴けない音源も含まれています。

■ 小室哲哉氏について

小室哲哉氏は、当社子会社であるPavilions株式会社および株式会社SOUND PORTの代表取締役を務めています。当社グループでは、3人組ガールズ音楽ユニット「OVAL SISTEM」のプロデュース、新アイドルユニット「365°」のサウンドプロデュース、ショートドラマ「地下アイドルの方程式」の総合プロデュースなど、音楽・エンターテインメント事業を展開しています。

【Pavilions株式会社】

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 小室哲哉

事業内容：音楽・エンターテインメント事業の企画制作

【株式会社SOUND PORT】

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 小室哲哉

事業内容：著作権・出版権・特許権・商標権等の保有および管理

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立：2004年7月

上場：2006年10月（東証スタンダード：3823）

代表者：代表取締役社長 亀田信吾

事業内容：新規事業立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社経営指導

URL：https://twhdc.co.jp