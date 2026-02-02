『小室哲哉アーカイブスボックス CD9枚組』QVCにて販売開始～小室哲哉氏プロデュース作品114曲を収録した豪華BOXセット～
THE WHY HOW DO COMPANY株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 ：亀田信吾、証券コード：3823）は、当社子会社Pavilions株式会社および株式会社SOUND PORTの代表取締役である小室哲哉氏がプロデュース・楽曲提供した作品を収録した『小室哲哉アーカイブスボックス CD9枚組 全114曲収録』が、QVCジャパンにて販売されることをお知らせいたします。
■ 放送・販売概要
放送日時：2026年1月26日（月）朝7時～8時
放送局：QVCジャパン（CS放送）
特典：1月26日限定 送料無料
■ 商品概要
商品名：小室哲哉アーカイブスボックス CD9枚組 全114曲収録
価格：9,350円（税込）
収録内容：全74アーティスト、114曲収録（総収録時間 約570分）
収録期間：1980年～2018年の代表楽曲
特典：別冊ブックレット全曲解説44ページ、各ディスク歌詞入り
販売サイト：https://qvc.jp/product.751756.html
■ 主な収録アーティスト
TM NETWORK、安室奈美恵、globe、華原朋美、TRF、hitomi、鈴木あみ、渡辺美里、松田聖子、中山美穂、小泉今日子、H Jungle With t、dos 他、レーベルの垣根を越えた74アーティストの楽曲を収録。CDでしか聴けない音源も含まれています。
■ 小室哲哉氏について
小室哲哉氏は、当社子会社であるPavilions株式会社および株式会社SOUND PORTの代表取締役を務めています。当社グループでは、3人組ガールズ音楽ユニット「OVAL SISTEM」のプロデュース、新アイドルユニット「365°」のサウンドプロデュース、ショートドラマ「地下アイドルの方程式」の総合プロデュースなど、音楽・エンターテインメント事業を展開しています。
【Pavilions株式会社】
所在地：東京都港区
代表者：代表取締役 小室哲哉
事業内容：音楽・エンターテインメント事業の企画制作
【株式会社SOUND PORT】
所在地：東京都港区
代表者：代表取締役 小室哲哉
事業内容：著作権・出版権・特許権・商標権等の保有および管理
【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】
所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル
設立：2004年7月
上場：2006年10月（東証スタンダード：3823）
代表者：代表取締役社長 亀田信吾
事業内容：新規事業立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社経営指導
URL：https://twhdc.co.jp