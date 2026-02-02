何が起こるか全く予測不能…ムラトミ&てなんきち描き下ろしの謎すぎるKV2種公開！2月13日開催 REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2026 “ROOTS” 4
アニソンダンスパフォーマー REAL AKIBA BOYZ（所属：クリエイターレーベル「METEORA st.」）結成時からのメンバーで構成された RAB ROOTS（アールエービールーツ）は、2月13日に「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2026 “ROOTS” 4」をKT Zepp Yokohamaにて開催します。RAB ROOTS（アールエービールーツ）は、涼宮あつき、けいたん、DRAGON、ムラトミ、マロンの5名からなる、RAB結成時からのオリジナルメンバーの総称です。
本公演のライブキービジュアルとして、ムラトミとてなんきち（@0x4x2x7）が描き下ろした2種類のビジュアルを公開しました。いずれもRAB ROOTSの5人をモチーフにしながらも、なぜこの構図なのか、なぜこの表情なのか、なぜこの世界観なのか…そのすべてが説明不能な“意味不明さ”に満ちています。しかし、この“理解不能さ”こそがRAB ROOTSの本質であり、誰も予測できないライブになることを、言葉以上に強く感じさせる仕上がりとなっています。
さらに、本公演のライブ配信チケットの販売が本日（2/2）19時よりスタートしました。（https://www.zan-live.com/live/detail/10742 ）会場に来られない方も、KV同様に“何が起こるのか全くわからない”RAB ROOTSのステージをリアルタイムで体感ください。
【REAL AKIBA BOYZ 2026 ワンマンライブ】
・「LIVE"ROOTS”4」
2026年2月13日(金) KT Zepp Yokohama
#LIVEROOTS4
http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4666
配信チケット販売
https://www.zan-live.com/live/detail/10742
REAL AKIBA BOYZ
ネット上の関連動画総再生数5億再生超！
レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！
ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。
2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。
2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。
REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A
公式X (旧Twitter)：
https://x.com/RAB_CREW
Instagram:
https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/
【+++PLUS ULTRA】
行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。
世界で活躍できる！
そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。
ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った
クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、
それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。
設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）
私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、
インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと
活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。
行ける！
もっと、ずっと、向こうへ。
WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/