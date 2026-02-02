猫背のネイビーセゾン初となる全国ワンマンツアー、「ONEMAN LIVE TOUR 2026 『超☆究極体 NEOS!!』」（読み：スーパー・アルティメットネオス）開催決定！

The Orchard Japan

COUNT DOWN JAPAN25/26の新年一発目のアクトを飾り、バズリズム02(日本テレビ)番組内の「今年コレがバズるぞ!2026」7位ランクイン等、フルギアで邁進する猫背のネイビーセゾン。

本日2月2日（にゃんにゃんの日）に、＜猫＞にちなんだ2マン企画として、「猫背のネイビーセゾン pre. 『NYAON ROCK』」（読み：ニャオンロック）を地元・神戸VARITにて先輩アルカラをゲストに迎えて開催。

2月22日（にゃんにゃんにゃんの日）には東京・新代田FEVERにて3markets［ ］との2マンライブも控えており、SOLD OUTとなっている。

その『NYAON ROCK』」神戸VARIT公演にて猫背のネイビーセゾン初となる全国ワンマンツアー 「猫背のネイビ―セゾン pre. ONEMAN LIVE TOUR 2026 『超☆究極体 NEOS!!』」（読み：スーパー・アルティメットネオス）の開催を発表。

このツアーは、2025年初夏に開催された東名阪ワンマンツアー「猫背のネイビーセゾン pre. ONEMAN LIVE TOUR『究☆極☆体NEOS!!』」（読み：アルティメットネオス）以降、各地のフェスやイベントに出演し、スーパー（超）パワーアップした猫背のネイビ―セゾンが地元神戸を皮切りに全国9箇所を巡るワンマンツアーとなる。

尚、チケットのオフィシャル先行は本日スタートとなっている。

猫背のネイビーセゾン pre. ONEMAN LIVE TOUR 2026 「超☆究極体 NEOS!!」

5月30日(土）兵庫・神戸＜太陽と虎＞ 開場17:00/開演17:30

Info.キョードーインフォメーション：0570-200-888 (平日11:00-18:00) 土・日・祝休http://kyodo-osaka.co.jp

5月31日(日）香川・高松＜TOONICE＞ 開場17:00/開演17:30

Info.デューク高松：087-822-2520 [平日11:00～17:00] http://www.duke.co.jp

6月7日(日）宮城・仙台＜LIVE HOUSE enn2nd＞ 開場17:00/開演17:30

Info.ノースロードミュージック仙台：022-256-1000 [平日11:00～16:00] http://www.north-road.co.jp

6月13日(土）福岡・福岡＜Queblick＞ 開場17:00/開演17:30

Info.キョードー西日本：0570-09-2424 [月～土 11:00-15:00] http://www.kyodo-west.co.jp/main.php

6月14日(日) 広島・広島＜CAVE BE＞ 開場17:00/開演17:30

Info.YUMEBANCHI(広島)：082-249-3571 [平日12:00～17:00] http://www.yumebanchi.jp/

6月20日(土）石川・金沢＜vanvan V4＞ 開場17:00/開演17:30

Info. FOB 金沢：076-232-2424[平日11:00～17:00] http://www.fobkikaku.co.jp

6月27日(土)大阪・梅田＜UMEDA CLUB QUATTRO＞ 開場16:45/開演17:30

Info.キョードーインフォメーション：0570-200-888 (平日11:00-18:00) 土・日・祝休http://kyodo-osaka.co.jp

7月4日(土) 愛知・名古屋＜SPADE BOX＞ 開場17:00/開演17:30

Info.サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 [12:00～18:00] http://www.sundayfolk.com

7月12日(日) 東京・渋谷＜SHIBUYA CLUB QUATTRO＞ 開場16:45/開演17:30

Info. SHIBUYA CLUB QUATTRO：03-3477-8750 https://www.club-quattro.com/shibuya/

■チケット販売URL：https://eplus.jp/nekosezo/

■チケット料金

・スタンディング(一般) 4,000 円(Dr別・整理番号付き)

・スタンディング(U-18) 3,000 円(Dr別・整理番号付き)

＃公演当日時点18歳以下の方対象のチケットとなります。入場時に年齢確認を行いますので、学生証や本人確認書類などの身分証明書をお持ちください。18歳以下の年齢確認ができなかった場合は、通常チケットとの差額(\1,000)を現地にてお支払いいただきます。

■年齢制限：未就学児入場不可

■枚数制限：お一人様 4枚まで ※複数公演申し込み可

■注意事項：お客様を含む会場内の映像配信及び、写真が公開される事がありますので予めご了承下さい。

・営利目的でのチケット購入はお止め下さい。

・チケットの営利目的の購入申し込み、及び転売行為は一切禁止です。転売されたチケットは無効となりご入場出来ません。

※猫背のネイビーセゾン pre.『NYAON ROCK』

■日程

2026年2月22日(日) 東京・LIVE HOUSE FEVER(新代田) 開場17:30/開演18:00

w / 3markets［ ］

※THANK YOU SOLD OUT

※配信： 猫背のネイビーセゾン 3rd ミニ・アルバム『ICE GLEAM』

■各配信ストアリンク：https://orcd.co/ice-gleam



※ 猫背のネイビーセゾン Short Profile

"2019年、港町・神戸で結成。 夜を彩るネオンロックバンド「猫背のネイビーセゾン」。

井上直也(Vo./Gt.)、おかともき(Ba.)、横山大成(Gt.)、石坂圭介(Dr.) の同郷4人組。

多様なジャンルを昇華しながら、懐かしさを感じる煌びやかなサウンドと、耳に絡む秀逸なワードセンスが魅力。

ネオンロックを提唱する個性豊かなメンバーが、鮮烈なライブパフォーマンスでステージを極彩色に染める。

バズリズム02(日本テレビ)番組内の「今年コレがバズるぞ!2026」7位にランクイン。

2026年もその活躍が期待されている。murffin discs所属。

