2026年3月18日発売の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）が、楽天ブックス週間ランキング「ホビー・スポーツ・美術部門」第1位を獲得しました（集計期間：2026年1月26日（月）～2月1日（日））。

発売前の告知段階にもかかわらず、1週間を通して高い支持を集め、同部門の週間1位にランクイン。

WBCイヤーという注目度の高いシーズン背景に加え、「プロ野球監督の采配・人心掌握・組織マネジメント」を横断的に読み解く内容が、野球ファンのみならず、ビジネス層・マネジメント層からも強い関心を集めています。

■ 反響のポイント

・発売前告知のみで週間ランキング1位を獲得

・スポーツ書籍としてだけでなく、「マネジメント論」「組織論」として評価

・SNSを起点とした拡散により、継続的なランキング上位を維持

【書籍情報】

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ（予定）

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

【著者プロフィール】

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp

■ 今後について

発売日に向けて、SNSでの解説コンテンツ配信、メディア露出などを順次展開予定です。

WBCイヤーを象徴する一冊として、さらなる反響が期待されます。