『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）、楽天ブックス週間ランキングで第1位を獲得！
2026年3月18日発売の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）が、楽天ブックス週間ランキング「ホビー・スポーツ・美術部門」第1位を獲得しました（集計期間：2026年1月26日（月）～2月1日（日））。
発売前の告知段階にもかかわらず、1週間を通して高い支持を集め、同部門の週間1位にランクイン。
WBCイヤーという注目度の高いシーズン背景に加え、「プロ野球監督の采配・人心掌握・組織マネジメント」を横断的に読み解く内容が、野球ファンのみならず、ビジネス層・マネジメント層からも強い関心を集めています。
■ 反響のポイント
・発売前告知のみで週間ランキング1位を獲得
・スポーツ書籍としてだけでなく、「マネジメント論」「組織論」として評価
・SNSを起点とした拡散により、継続的なランキング上位を維持
【書籍情報】
書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』
著者：ゴジキ（@godziki_55）
価格：1,276円（税込）
発売日：2026年3月18日（水）
Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW
楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/
判型：新書判
ページ数：352ページ（予定）
出版社：光文社（光文社新書）
ISBN-10：4334109233
ISBN-13：978-4334109233
【著者プロフィール】
ゴジキ（@godziki_55）
野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。
X：https://x.com/godziki_55
Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55
TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55
問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp
■ 今後について
発売日に向けて、SNSでの解説コンテンツ配信、メディア露出などを順次展開予定です。
WBCイヤーを象徴する一冊として、さらなる反響が期待されます。