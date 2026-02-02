「Perfect feat. SKRYU」を記念しリリース日に生放送！ISSEIとSKRYUがお届けするinterfm『ISSEI & SKRYUのPerfect night』！2月9日(月)夜8時

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、2026年2月9日（月）夜8時から特別番組 『ISSEI & SKRYUのPerfect night』 を生放送いたします。

ISSEIは、2024年12月にTOBEに合流し、アーティスト名「ISSEI」として活動していくことを発表。2025年1月に1st Digital Single「Go Getter feat. AK-69」でデビュー、2月には1st Single、10月には2nd Singleを発売するなど精力的にアーティスト活動を行ってきました。そして今回、3rd Digital Single「Perfect feat. SKRYU」を含む、3rd Single「Perfect feat. SKRYU」を2026年5月4日(月)に発売予定。

また、ドラマ、朗読劇などで主演を務め、現在放送中のテレビ東京【ドラマチューズ！】「略奪奪婚」に海斗役で出演中。さらに、舞台「鬼狩り-ONIGARI-」（2月公演）、主演舞台「ぽっぷす？」（4月公演）にも出演予定と、多岐にわたるジャンルで活動の幅を拡げており、2026年注目のアーティスト。

SKRYUは、数々のMCバトルでの優勝経験を持ち、ヒップホップアーティストとしては前人未踏となる初の【幕張メッセ国際展示場ホール】でのワンマンライブを大成功に収めました。更にYouTubeが開催するプログラム「Foundry」2025年版に、日本を代表して選出されるなど、着実にスターダムへの道を歩み続けている今最も注目されている実力派ラッパーです。

今回、そんな二人が楽曲制作で強力なタッグを組み、ISSEI 3rd Digital Single「Perfect feat. SKRYU」を2月9日にリリース。このリリースを記念して、同日夜8時からISSEIとSKRYUが1時間の生放送特番で楽曲の魅力をお届けします。

生放送では同時にTikTokライブも実施予定（TikTokライブでは楽曲やBGMのオンエアはありません）。二人への質問やリクエストなど沢山のコメントをお待ちしています。また、感想は番組ハッシュタグをつけてＸなどのSNSで投稿をお願いします。

■特別番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル： ISSEI & SKRYUのPerfect night

DJs： ISSEI & SKRYU

放送日時：2026年2月9日（月）20:00～21:00（60分番組）

放送形態：生放送

番組ハッシュタグ：#perfect897

番組メール：perfect＠interfm.jp

■DJs

ISSEI (イッセイ)

2004年2月9日生まれ。東京都出身。2024年12月3日にTOBEに合流しアーティスト名「ISSEI」として活動していくことを発表。2025年1月23日に1st Digital Single 「Go Getter feat. AK-69」でデビュー。（同年）2月28日にはこの楽曲を含む1st Singleが発売。（同年）8月1日に2nd Digital Single 「サイレントミッドナイト」をリリース。（同年）10月13日にはこの楽曲を含む2nd Singleが発売。その他の主な出演作に、CBCドラマトリップ「もしも世界に「レンアイ」がなかったら」（25）。主演朗読劇「また、桜の国で」（25）。また、2026年1月6日から放送中のテレビ東京ドラマチューズ！「略奪奪婚」で海斗役にて出演中。待機作として、2026年舞台「鬼狩り～ONIGARI～」（2月公演）、主演舞台「ぽっぷす？」（4月公演）に出演予定。

OFFICIAL SITE https://tobe-official.jp/artists/issei

OFFICIAL FAN CLUB https://tobe-community.jp/fc/issei/account

X：https://x.com/issei_171_staff

Instagram：https://www.instagram.com/issei171_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@issei171official

TikTok：https://www.tiktok.com/@issei171_official

SKRYU (スクリュー)

1996年9月3日生まれ 島根県出身。数々のMCバトルでの優勝経験を持つ。そんなSKRYUの楽曲はどこか懐かしさを感じるダンサブルなサウンドを十八番とし、癖のあるGrooveと独特の世界観を生みだしている。ヒップホップアーティストとしては前人未踏となる初の【幕張メッセ国際展示場ホール】でのワンマンライブを大成功に収め、更にはYouTubeが開催するプログラム「Foundry」2025年版に日本を代表して選出されるなど、とどまる事を知らないSKRYUは着実にSTARDOMへの道を歩み続けている。

X：https://x.com/skryu_des

Instagram：https://www.instagram.com/ksk40/

YouTube：https://www.youtube.com/@SKRYU0903

TikTok：https://www.tiktok.com/@skryu_des

