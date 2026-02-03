長澤まさみさん、BYDの最新技術 “SUPER HYBRID”に「いよいよありかも！」　BYD 新 TV CM、2026年2月3日（火）より全国で放映開始

BYD JAPAN 株式会社

BYD Auto Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：東福寺 厚樹、略称：BAJ）は 2026年2月3日（火）より長澤まさみさんを起用した、BYDブランドの第3弾となる新CM「いよいよありかも！BYD」篇を全国で放映開始します。

新CM「SUPER HYBRID 体感」篇は、2024年4月に放映を開始し、長澤さんの満面の笑みの「あり かも！」という台詞が注目を集めた「ありかも、BYD！」篇、「BYD EV-TECH Lab」篇に続く、BYD ブランド CMの 3弾です。

本CMでは、EVの高い技術力をもつBYDが新たに提案する「SUPER HYBRID」という選択肢を通じて、これからの日本のモビリティのあり方を描いています。EVとエンジン、それぞれの強みを融合し、走行状況に応じてクルマ自身が最適な走りを選択するBYDならではの技術とともに、日常の中に自然に溶け込む次世代の走行体験を表現しました。

今回のCMは、街中を走行する「BYD SEALION 6」のドライブシーンからスタートします。日常はEVのように、長距離はエンジンとモーターを組み合わせた高効率走行へ、優れた燃費とEVの快適性を両立するBYDの技術力に、長澤さんが「ハイブリッド。なのに、電気だけでも走れる。」と驚きの表情を見せています。スムーズな加速や静粛性、安定感のある走りを体感する長澤さんの自然体な表情を通じて、SUPER HYBRIDがもたらす安心感と快適さを描いています。さらに、CMのラストには、長澤さんが「いよいよありかも、BYD！」と語りかけ、これまでEVに距離を感じていた方の「新しい一歩」を後押しするCMとなっています。

また、今回のCM放映開始にあわせて、長澤さんのインタビュー動画を公開します。特にBYD SEALION 6の配色が気に入ったという長澤さん、長距離を走るなら北海道へスキーをしに行きたいとアクティブな一面も。さらにはCMに関連して長澤さんが「二刀流」で頑張りたいことや、「いよいよありかも」と新たにチャレンジしてみたいことについても語っていただきました。

なお、本CMの公開に伴い、全国の販売店にてSUPER HYBRID搭載の新車種「BYD SEALION 6 デビューフェア」を2/7（土）～2/15（日）の期間で実施いたします。初期購入特典や、ご来店の方にはBYDオリジナルグッズのプレゼントもありますので、ぜひお近くの販売店に足をお運びください。

■ストーリーボード

BYD ブランド CM「SUPER HYBRID 体感」篇（15秒）

■制作エピソード

SUPER HYBRIDの技術に興味津々、実際にBYD SEALION 6に乗り込んで体感した長澤さん

上品なワンピース姿で「いよいよありかも、BYD！」と笑顔でコメント

撮影が始まる前に、SUPER HYBRIDについて説明を受けた長澤さん。EVとエンジン、それぞれの強みを活かしながら、走行状況に応じて最適な走りをクルマ自身が選択するBYD独自の技術について、驚きの表情を見せながら、興味津々な様子で説明に耳を傾けていました。

さらに、合間にはBYD SEALION 6に実際に乗り込んでいただく場面も。BAJ代表取締役社長の東福寺から各種機能について説明を受ける中で、長澤さんは熱心に頷きながら、「災害時にも安心ですね」「最近は渋滞も多いので、こういう仕組みだと良いですね」と、日常の利用シーンを思い浮かべながら真剣に話を聞いてくださる姿が印象的でした。

また、余裕のある室内空間を体感すると、「寝転べますね」「キャンプにも良さそう」と、広さや快適性に驚いた様子。車両や内装のカラーについても、「色がすごく品があって綺麗ですね、ときめきました」と期待を寄せていました。

スタジオでは、車両に乗り込んでドライブシーンや「できるだけガソリンを使わない走り…！」とEV 走行を優先することで、優れた燃費とEVの快適性を両立したSUPER HYBRIDの性能に驚くリアクションも。最後は白色の上品なワンピース姿で前回CMの際にも撮影した「ありかも！」コメントがバージョンアップした「いよいよありかも、BYD！」と笑顔でコメントしました。終始和やかな雰囲気でスムーズに撮影することができました。

■長澤まさみさんインタビュー

SUPER HYBRIDでのロングドライブ先に、冬の北海道を挙げた長澤まさみさん

「いよいよありかも」と挑戦してみたい習い事は、能・太極拳・ピアノ！

「習い事で毎日が忙しくなるといいな」と笑顔でコメント

今回のCMではBYDの新しい技術「SUPER HYBRID」に触れていただきました、いかがでしたか？

BYDの車といえばEVのイメージが強かったので、SUPER HYBRIDというBYDならではの技術を初めて見て、改めてすごいなと感動しっぱなしでした。車自体がその道の状態や、運転している状況を考えて捉えてくれて、どっちで走行するのがいいのかを選択してくれる。その機能のたくましさみたいなものにも感動しました。とにかく長く走れるというところにも安心感があるなと思って、ぜひ私もこのSEALION 6を運転して、楽しいところへ出かけてみたいなという気持ちになりました。

撮影では、実際にBYD SEALION 6に乗り込んで体感いただきました、印象など教えてください。

とにかく色味が、はじめ見た瞬間にときめいたというか、上品できれいな色で、ドアを開けるとシート もかなり高級感のある革のシートで、色合いが他の車では見たことがないような配色で、本当におしゃ れな車だなという印象でした。

乗り込んでみると、BYDならではの大画面がついていて、カラオケもできると聞いて、車で遊びながら、旅をする仲間と楽しみながら車内の時間を過ごしたいなと思いました。

SUPER HYBRIDは長距離での安心感も魅力です。満充電・満タンで東京から北は北海道、南は九州、この冬、ロングドライブにチャレンジするとしたら、どちらに行きたいですか？

やはり遠いという印象がある北海道に行ってみたいと思います。私自身スキーをするのが何年か前から の趣味なので、ぜひ車で雪道を走ってみたいなと。雪の上を走行するのもすごく安定感があって静かに 走ることができると聞いているので、綺麗な真っ白な雪の中でこのおしゃれな車に乗ってみたいと思い ます。

今回のCMは「いよいよありかも、BYD」がキーワードにあります。これまで挑戦してこなかったけれど、長澤さんが「いよいよありかも！」と思う、新たにチャレンジしてみたいことはありますか？

もうそれは色々と計画していることはありまして（笑）。ずっと長年、習い事をたくさんしたいというのがあったので。ピアノと太極拳と、能も習ってみたいです。太極拳は体幹中心部を鍛えたいのと、精神的な部分も面白そうだなと思っているので、能とあわせてやれたらいいなと思っています。体を動かしながら、文化にも触れて、知っていくということもしたいなと思っていて、とにかく習い事で毎日が忙しくなるといいなと思っています。

CMをご覧になる方へのメッセージをお願いします。

まだEVの車に乗ったことがない方も、乗ったことがあるという方も、そして今回、新しくSUPER HYBRIDを携えたこのBYD SEALION 6、まだ見たことがない方がほとんどだと思います。ぜひ販売店に行って、試乗して体感してもらえたらなと思います。きっと、その良さを分かっていただけると思いま す。

■新CM概要

タイトル ：BYD ブランド CM「SUPER HYBRID 体感」篇（15秒）

放送開始 ：2026年2月3日（火）

放映エリア：全国

出 演 ：長澤まさみ

YouTube ：

BYD ブランド CM「SUPER HYBRID 体感」篇（15秒）：https://youtu.be/3DkpLgaefxI

CM メイキング動画：https://youtu.be/5pX6XTe32eI

インタビュー動画：https://youtu.be/K-JCSvAs0cI

CM 特設サイト：https://byd.co.jp/byd-auto/super-hybrid/

■長澤まさみさんプロフィール

長澤まさみ

1987年6月3日生まれ。

静岡県出身。同年公開の映画『クロスファイア』にて映画デビュー。

2021年、第44回日本アカデミー賞では、映画『MOTHER マザー』で最優秀主演女優賞を受賞。近年の主な出演作は、映画『マスカレード・ナイト』『コンフィデンスマン JP』シリーズ、『キングダム』シリーズ、『四月になれば彼女は』『スオミの話をしよう』『ドールハウス』『おーい、応為』など。

■BYD SEALION 6とは

「BYD SEALION 6」は、日本市場において初導入となるBYD独自のSUPER HYBRID「DM-i」を搭載するPHEV（プラグインハイブリッドEV）で、電気を主役にしたハイブリッドSUVです。BYDは20年以上にわたりハイブリッド技術の研究開発を続け、2008年には初代DMを搭載した世界初の量産型プラグインハイブリッド車を発表したパイオニアです。現在では、プラグインハイブリッドシリーズを90以上の国と地域で展開し、累計販売台数は740万台※1を突破するなど、グローバルで確かな実績を積み重ねており、「BYD SEALION 6」はプラグインハイブリッド車としては日本第1弾となります。

「BYD SEALION 6」はEVの静粛性と滑らかさを基軸にしつつ、長距離走行はもちろん、お客様のあ らゆるライフシーンにお応えできます。日常使いではほぼすべてEVとして走行し、長距離ではエンジン との併用により効率の良い走りを実現、お客様に高い安心感と快適性を提供します。日本仕様ではFWD（前輪駆動）とAWD（四輪駆動）の2グレードを設定。FWDは航続性能を重視し、AWDはスポーツSUVらしい加速性能（0-100km/h 5.9秒）を備えます。

※1 2025年10月時点（BYD本社調べ）

「BYD SEALION 6」製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/sealion6/

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2026年2月3日（火）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

