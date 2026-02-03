学割スタート。ノルンみなかみスキー場、学生リフト1日券が5,000円に。購入者限定で「ランチ500円メニュー」クーポンも配布

群馬スノーアライアンス株式会社

近くて便利なノルンがさらにお得に 2026年2月2日（月）より学割START！

朝、思い立ったら日帰りで行ける。そんな距離感がノルンみなかみの魅力です。雪の山は、写真より少しだけきれいで、友達と並んで滑ると一日が短く感じます。

今シーズンも多くの学生の皆さまにご来場いただいていることを受け、日頃のご愛顧への感謝として、2026年2月2日（月）より学生割引を実施します。学生証をご提示のうえ学生料金でリフト1日券をご購入いただいた方には、レストラン「トロル」で利用できる「500円メニュー」専用クーポンをプレゼントします。

午前中にしっかり滑ったら、昼は「トロル」で500円クーポンを使おう！500円メニューは日替わり。何が出るかは当日のお楽しみです。温かいごはんでひと息ついたら、午後はのんびり楽しもう！

この季節しか楽しめない風景を友達と一緒に。学割とランチクーポンで、滑る・食べる・休むが軽やかに。この冬の一日を、ちょっとだけ贅沢にしてください。

近くて便利なノルンがさらにお得に 2月2日より学割ＳＴＡＲＴ！

学生にお徳な理由

・1日券に500円メニュークーポンが付いて5,000円

・金土日曜日は早起き苦手でも13時から販売のトワイライト券が5,000円

近くて便利な理由はこの3つ

・関越自動車道水上ＩＣ～５ｋｍであっという間に到着。

・ＪＲ上越線水上駅から無料シャトルバスが運行（予約不要）

・ＪＲ上越新幹線上毛高原駅から無料シャトルバスが運行（要予約）

概要

名称：学生割引（学割）

実施期間：2026年2月2日（月）～シーズン最終日まで

対象除外日：2月21日、22日、23日

料金

リフト1日券6,300円 → 学割で5,000円（500円メニュー・クーポン付き）

金・土・日 トワイライト券6,000円 → 学割で5,000円

購入条件

本人のみ有効

学生証をリフト券売り場で提示 ※在学中の学生の方のみ

特典

学生割引で「リフト1日券」を購入した方に、レストラン「トロル」で利用できる「500円メニュー」専用クーポンをプレゼント

会社概要

群馬スノーアライアンス株式会社

群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139

代表取締役 辻 隆

お問い合わせ先

ノルンみなかみスキー場（運営：群馬スノーアライアンス株式会社）

TEL：0278-72-6688

詳しくは↓↓↓

https://www.norn.co.jp/winter/event/event-9713/

500円メニュー以外もいろいろ有るヨスキーもスノーボードもレンタル充実雪が降っても降らなくても友達と一緒なら楽しさ2倍この季節しか見れないものもある