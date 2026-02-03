【注意喚起】仮想通貨詐欺の被害事例を匿名公開｜実際の相談をもとに随時更新（BlockTraceJapan）

Block Trace Japan株式会社

仮想通貨調査会社BlockTraceJapan株式会社（ブロックトレースジャパン）(https://blocktracejapan.co.jp/)は、実際に寄せられた仮想通貨詐欺の被害相談をもとに、被害事例を匿名で公開しました。「出金できない」「口座が凍結された」「追加送金を求められた」などの相談を中心に、投資詐欺・ロマンス詐欺・偽取引所詐欺の実例を紹介し、被害防止を目的として今後も随時更新していきます。

仮想通貨詐欺で多い相談内容とは

近年、仮想通貨を利用した仮想通貨詐欺に関する相談は急増しています。

特にBlockTraceJapan株式会社に寄せられる相談の中で多いのが、次のようなケースです。

- 利益が表示されているのに出金できない- 突然アカウントが凍結された- 出金のために追加送金や手数料を求められた- サポートと連絡が取れなくなった- 偽の取引所や投資アプリへ誘導された

これらは、仮想通貨詐欺に共通して見られる典型的な兆候です。

被害が表に出にくいという現実

仮想通貨詐欺の被害は、次のような理由から表に出にくい傾向があります。

- 自分が騙されたことを認めたくない- 周囲に知られたくない- 警察やどこに相談すればよいか分からない- 送金後は取り戻せないと諦めてしまう

その結果、同じような手口による詐欺被害が繰り返されているのが現状です。

実際に寄せられた仮想通貨詐欺の被害事例を匿名公開

BlockTraceJapan株式会社（ブロックトレースジャパン）では、

仮想通貨詐欺被害の追跡調査・相談対応を行う中で、

実際に寄せられた被害相談をもとにした被害事例コンテンツを自社サイト内で公開しました。

掲載している被害事例はすべて、

- 被害者が特定されないよう完全匿名化- 実際の相談内容・被害経緯をもとに構成- 詐欺に至るまでの流れを時系列で整理

したうえで、被害防止を目的として公開しています。

仮想通貨詐欺 被害事例一覧（随時更新）

※掲載している被害事例は一部です。

掲載のないケースでも、仮想通貨詐欺の可能性がある場合は無料でご相談いただけます。

▶仮想通貨詐欺 被害事例一覧ページ

https://blocktracejapan.co.jp/category/category-case/

※本コンテンツは、新たに寄せられる相談内容をもとに随時更新予定です。

被害事例から分かる「出金できない詐欺」の共通点

実際の相談内容を分析すると、「出金できない」「凍結された」と感じるケースには、次のような共通点があります。

- 出金申請をすると追加の送金を要求される- 税金・保証金・解除費用などの名目で支払いを求められる- 突然サポート対応が停止する- 出金条件が後出しで変更される- 海外取引所や偽サイトへ誘導される

これらに当てはまる場合、仮想通貨詐欺の可能性が高いため注意が必要です。

「もしかして詐欺かも」と感じたら早めの相談を

仮想通貨詐欺は、初動対応の早さが被害拡大を防ぐ重要なポイントになります。

- これ以上送金しない- 状況を整理する- 専門機関へ早めに相談する

「自分のケースも似ているかもしれない」と感じた時点で、

一度状況を確認することが大切です。

仮想通貨詐欺に関する無料相談について

BlockTraceJapan株式会社（ブロックトレースジャパン）では、

仮想通貨詐欺被害や出金不可・凍結トラブルに関する無料相談（秘密厳守）を受け付けています。

- すでに仮想通貨を送金してしまった- 出金できない状態が続いている- 詐欺かどうか判断できない- 自分のケースと似た事例があるか知りたい

事例に似ていなくても、「出金できない」「凍結された」「追加送金を求められた」など

少しでも不安がある場合は、お気軽に無料相談をご活用ください。

▼ 無料相談窓口

□LINE無料相談はこちら（秘密厳守・24時間受付・即日対応可能）

→ https://line.me/ti/p/%40080dgftq

□お電話でのご相談はこちら（フリーダイヤル）

→ 0120-319-887

※凍結・返金を保証するものではありませんが、被害回復の可能性を高める支援に取り組んでいます。

会社名：Block Trace Japan株式会社（ブロックトレースジャパン）

所在地：東京都中央区新川1-7-1 日本橋茅場町オフィス茅場町3F

電話番号：03-4446-4584 / 0120-319-887

代表取締役： 相川 翔

設立：2025年5月

事業内容：仮想通貨フォレンジック調査、資金追跡、海外取引所凍結要請支援、警察提出支援、啓発活動

公式サイト：https://blocktracejapan.co.jp/

被害事例一覧：https://blocktracejapan.co.jp/category/category-case/