[日本国内販売開始] スタイリッシュ＆超薄型プロ向けポータブルモニター「UltraSlim」「FlipAction」シリーズ、Amazonにて2月3日(火)より販売開始

MIRAIBAR株式会社（本社：熊本県八代市鏡町有佐1302番地（神田工業株式会社熊本事業所内）、代表取締役CEO：玉水陽規）は、2026年2月3日（火）に超薄型のシームレスポータブルモニター「FlipAction」シリーズおよび「UltraSlim」シリーズの販売を開始いたします。この新たな製品の詳細は、後述のリンクよりご確認いただけます。（販売チャネルはAmazon.JPを利用しております）

商品概要

近年、リモートワークやデジタルクリエイティブのニーズが急速に高まる中、持ち運びが容易で高精細なポータブルモニターへの需要が拡大しています。当社では、UltraSlim/FlipActionシリーズを通じて、ユーザーがどこでも快適にプロ品質の作業環境を構築できる製品を提供します。特に、軽量性と省スペース性を追求した設計は外出先や狭いデスク、二拠点ワークなど多様なワークスタイルにフィットします。

また、FlipActionシリーズは専用スタンド(別売)を活用することで、ユーザーは作業に適した設置方法を選択することができ、長時間のクリエイティブ作業における疲労軽減にもつながります。

商品詳細ページ :https://mirai-bar.co.jp/portable-monitor/上記リンクをクリックすると弊社HPへ遷移します。

表示映像は合成画像となります。日本未展開のカラーが含まれております。日本展開カラーはMetalic Grayのみとなります。ベーススタンドは本体には付属しておりません。別途お買い求めください

商品詳細

●UltraSlim 12.5

●FlipAction Go14

- 超薄型デザイン：本体厚みわずか46mm（カバースタンド除く）の洗練された美観と高い工学設計- 省スペース設計：設置面積を抑え、デスクや作業環境を効率的に活用可能- 軽量携帯：本体重量はわずか435g（カバースタンド除く）、バッグにも入れやすく持ち運びが容易- クリエイティブ性能：高品質表示性能と豊かな色彩表現で、デザイン／映像制作などプロ用途に対応- ワークステーション最適化：プロフェッショナルワークに必要な機能性と使いやすさを追求- カバースタンド付き：スタンドにもなる専用カバーを装備し、携帯時の画面保護にもMIRAIBAR Co.Ltd UltraSlim12.5 スペック- 薄型・スタイリッシュ設計：UltraSlim同様のシームレスモニターで、美しい外観と先進設計を両立- 高品位表示性能：クリエイティブワークに適した色再現性と画質- 省スペース：設置面積が小さいため、限られたデスクでも有効活用可能- プロ仕様ワークステーション：用途を問わず、効率のよい作業を実現- BaseStand対応：別売りの専用設計スタンドを使用して、最適な視聴角度で設置可能(BaseStandは本体には含まれておりません。別途お買い求めください。)MIRAIBAR Co.Ltd FlipAction Go14 スペック

商品詳細ページ :https://mirai-bar.co.jp/portable-monitor/上記リンクをクリックすると弊社HPへ遷移します。

価格

商品詳細ページ内の弊社Amazon販売ページをご確認ください。

今後の展開

今後も当社は、Amazonをはじめとするチャネルを通じて、プロフェッショナルから一般ユーザーまで広く支持されるポータブルモニターラインを強化してまいります。

また、今回リリースしたFlipActionの上位機種についても、取り扱いが決定しており、先行でクラウドファンディングにて展開予定となっております。