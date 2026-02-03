ERPC、2026年2月より新価格を適用開始。既存契約は据え置き、最速プラットフォームを最も合理的な条件で提供

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム）および Validators DAO が運営する ERPC は、2026年2月より、ERPC が提供する Solana 向けインフラサービスについて新価格の適用を開始しました。

本価格改定は、今後新たに開始されるサブスクリプションにのみ適用されるものであり、すでにご契約中のご利用者の皆様につきましては、料金および条件の変更は一切ありません。既存契約は、これまでと同じ価格のまま継続されます。

ERPC は、価格を基準にサービス内容を決めるのではなく、最速の結果を出すために必要な設計・投資・運用を先に固定し、その結果として成立する価格を提示してきました。今回の新価格も、その延長線上にあります。

変更点の要約

本対応における要点は以下の通りです。

新価格の適用ルールについて

- 既存のご契約については、価格および運用条件の変更はありません。- 2026年2月以降に開始される新規サブスクリプションのみ、新価格が適用されます。- 新価格においても、ERPC は最速クラスのパフォーマンスを追求し続けながら、可能な限りお求めやすい価格で提供します。

ERPC のサブスクリプションは、契約開始時点の条件を基準として提供されます。

これは、汎用的なリソースを大量に並べるモデルではなく、Solana の実行結果に直結するプレミアムリソースを厳選し、その時点で最良の構成を固定して提供しているためです。

この構造では、新たに同等品質のリソースを追加しようとした場合、ハードウェア調達やデータセンターラックスペースなど外部環境の変化が価格に反映されやすくなります。一方で、すでに開始されているサブスクリプションは、その開始時点の条件を維持しやすくなります。

そのため、新価格は新規開始分にのみ適用され、既存契約が後から不利になる構造にはなっていません。

なぜ「早めの契約」が最も合理的なのか

現在のインフラ市場では、高性能 CPU、ECC メモリ、高速 NVMe ストレージ、低遅延ネットワークといったプレミアム構成の調達コストは、明確な上昇トレンドにあります。

ERPC は、この状況に対して性能を落とすことで価格を合わせる判断を行っていません。

混雑時に条件が崩れやすい構成や、ピーク時の成立率が下がる運用への切り替えは選択肢にありません。

その結果として、後から同等水準の構成を追加するほど、価格は上がりやすくなります。一方で、早い段階でサブスクリプションを開始した場合、その時点で確保された速度と条件を、長期間にわたって維持できる可能性が高くなります。

これは割引やキャンペーンによる優遇ではなく、構造上の必然です。

検証やプロダクション移行を計画している場合、早めに契約を開始すること自体が、最も合理的な選択となります。

外部環境の変化とプレミアムリソースの制約

AI およびブロックチェーン分野の拡大により、データセンターおよびサーバー仕入れの環境は大きく変化しています。特に高性能構成については、需要増加と供給制約が同時に進行しています。

今後、ブロックチェーンを基盤としたデジタル資産の利用が広がり、マスアダプションが進むほど、実際に結果を出せる水準のリソースは、より限られた存在になります。この傾向は一時的なものではありません。

パフォーマンスを基準にすべてを決めるという ERPC の方針

ERPC を選択されているご利用者の多くは、実測結果を基準に比較と検証を行っています。

ERPC はその前提に正面から向き合い、最速を基準に設計と投資を続けています。

価格は妥協の結果ではなく、最速を成立させるための設計と運用の結果として最適化されています。

速度を落として価格を合わせるのではなく、速度を固定したうえで価格を詰める。これが ERPC の一貫した姿勢です。

実トラフィックと改善の積み上げが生む差

ERPC では、多様なユースケースから流入する実トラフィックを通じて、ネットワーク、プロキシ、RPC、gRPC、Shreds といった各レイヤーの挙動を継続的に検証してきました。

前段プロキシの増強、ネットワーク経路の再設計、gRPC および Shreds ストリームの安定化など、これまでの改善はすべて実測にもとづいて行われています。

利用とフィードバックが増えるほど、ボトルネックの発見と改善の速度は上がります。その成果は、レイテンシ、安定性、再現性として全体に還元されます。ERPC は、最速という基準を更新し続けます。

新価格の確認方法

現在適用されている新価格の一例として、以下の料金表を掲載します。

全サービスの最新価格および詳細は、ERPC 公式サイトの料金表ページをご参照ください。

https://erpc.global/ja/price/

契約開始・フリートライアル・導入相談について

新規サブスクリプションの開始、フリートライアル、リージョン選定や構成相談、既存環境からの移行については、Validators DAO 公式 Discord にて受け付けています。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

ERPC は、最速を基準に研究開発と投資を継続し、その成果をパフォーマンスとして還元し続けます。

日頃より ERPC をご利用いただいているご利用者の皆様に、心より御礼申し上げます。