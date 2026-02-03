THE SEVEN × 韓国トップVFXスタジオ「M83」VFX戦略的パートナーシップを締結

株式会社THE SEVEN左から、THE SEVENの赤羽智史CVO（チーフVFXオフィサー）、瀬戸口克陽CEO、M83のチョン・ソンジンCEO、ユン・ラウルCSO、Mortarheaddのノ・グクテCEO

株式会社THE SEVEN（東京都港区、代表取締役社長：瀬戸口克陽、以下「THE SEVEN」）は、韓国のトップVFXスタジオであるM eighty-three Co., Ltd.（本社：韓国ソウル特別市、CEO：Sungjin Jung、以下「M83」）と、VFX戦略的パートナーシップ契約を締結いたしました。

本提携は、世界的なヒット作を生み出してきた日韓のトップスタジオがタッグを組み、アジア発のハイクオリティVFX映像コンテンツをグローバル市場へ展開するための強力な制作体制構築を目的としています。

■ アジア最高峰のクリエイティブを融合

THE SEVENは、Netflix シリーズ『今際の国のアリス』（シーズン 3 | 制作協力）や『幽☆遊☆白書』など、革新的でハイエンドな作品をプロデュースしてきました。特に『幽☆遊☆白書』は、アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2024（AACA 2024）にて、視覚効果部門グランプリを受賞するなど、世界レベルのVFXプロデュース力が高く評価されています。

一方、M83はtvNドラマシリーズ『ヴィンチェンツォ』、 Netflixシリーズ『Sweet Home -俺と世界の絶望-』（シーズン2・3）、『スペース・スウィーパーズ（勝利号）』（第42回青龍映画賞 技術賞受賞）など、韓国コンテンツの躍進を支えてきたVFXスタジオです。2024年8月にはKOSDAQへ上場し、10の専門子会社とともにIP開発からAI・映像R&D、イマーシブコンテンツまでを網羅する総合コンテンツ制作スタジオとして急成長しています。

本パートナーシップにより、両社は以下の取り組みを推進します。

■ 両社の代表作品によるVFXショーリールを公開

- VFX制作における優先的かつ包括的な連携- - 企画・プリプロダクションから最終コンポジットに至る全プロセスにおいて協力体制を敷き、最高品質のVFXを実現します。- 技術・ワークフローの共同研究開発（R&D）- - 両社の技術力を結集し、最先端のVFX技術や効率的なワークフローを共同で開発します。- グローバル市場への共同進出- - 国際共同制作を強化し、双方のネットワークを活用して世界市場での競争力を高めます。

THE SEVENとM83グループ（M83・Mortarheadd・Gimpville）が手掛けてきた代表作のVFXショーリールを公開いたしました。日韓トップスタジオのクオリティとスケール感が融合した映像をぜひご覧ください。

▼YouTubeリンク：https://youtu.be/0rlijMAyeVU(https://youtu.be/0rlijMAyeVU)

■ コメント

THE SEVEN 代表取締役社長・CEO 瀬戸口克陽 コメント

世界中の視聴者を熱狂させるコンテンツを作るためには、国境を超えた才能の掛け合わせが必要不可欠です。韓国映像業界の進化を技術面で牽引してきたトップランナーであるM83とパートナーシップを結べることを、大変嬉しく思います。 彼らの持つ圧倒的なVFX技術と、我々THE SEVENのVFXを駆使したストーリーテリングおよびプロデュース力が融合することで、まだ誰も見たことのないエンターテインメント体験を世界へ届けていけると確信しています。今後の両社のプロジェクトにぜひご期待ください。

THE SEVEN チーフVFXオフィサー 赤羽智史 コメント

これまで数々のハイエンド作品に携わる中で、M83が生み出すクリエイティブの質の高さと、新しい技術への飽くなき探求心には常に敬意を抱いておりました。 VFXは今や、制作の“仕上げ”ではなく、企画の根幹を支える“土台”です。M83という強力なパートナーと共に、プリプロダクションの段階から技術と演出を密接に連携させることで、効率的かつ爆発力のある映像表現が可能になります。日韓のクリエイティブの化学反応を、私自身も非常に楽しみにしています。

M83 CEO Sungjin Jung／チョン・ソンジン コメント

日本のコンテンツ産業と技術は、世界的に実証されたIP競争力の上に、長年にわたり蓄積してきた企画力と緻密さ、 そして制作現場を完璧に回すシステムが結びつき、世界が信頼する基準を築いてきました。THE SEVENは、その強みを最も革新的かつ熟練した方法で具現化するスタジオであり、作品の完成度を通じて実力を証明してきた競争力あるパートナーです。

今回のパートナーシップは、日韓の底力を持つ企業が出会い、それぞれが培ってきた制作哲学と技術を、もう一段階緻密に結び付けることで、単なる協業を超えてシナジーがより一層高まる契機になると確信しています。

日本と韓国の強みを融合したハイエンドな制作体制と技術力で、私たちの底力を成果として証明し、グローバル市場で“アジア”の名が通用する新たな成功モデルを、THE SEVENとともに創り上げていきます。

■ M83について

2020年に設立されたM83は、VFX制作の技術力を基盤に、映像コンテンツ産業の各分野で平均20年以上のキャリアを積んだスペシャリストたちが集結して発足した総合コンテンツ・グループである。設立からわずか4年後の2024年にKOSDAQ（コスダック、Korea Securities Dealers Automated Quotations）上場を果たし、韓国VFX業界において瞬く間にトップティア・スタジオへと成長を遂げた。

現在、M83は韓国とノルウェーのVFX専門企業をはじめ、映画・ドラマ制作会社（自社IP保有）、アニメーションスタジオ、映画総合撮影所、広告モデル・俳優エージェンシー、イベントマーケティング専門企業、産業機器・ITソリューション企業、AI・映像専門R&D企業など、10の専門性を有する子会社と共に、グループのシナジーを最大化した事業を展開している。

代表作には『ヴィンチェンツォ』、『スペース・スウィーパーズ（勝利号）』、『ハンサン ―龍の出現―』、『ノリャン ―死の海―』、『Sweet Home -俺と世界の絶望-』（シーズン2・3）、『全知的な読者の視点から』、『大洪水』などがある。青龍映画賞、アジア・フィルム・アワード、釜日映画賞をはじめ、10以上の技術賞を受賞しており、その技術競争力を立証してきた。

M83のチョン・ソンジン代表は、キャリア30年の韓国第一世代のVFXスーパーバイザーとして、韓国最多のVFX技術賞受賞記録を持つベテランであると同時に、2度のKOSDAQ上場を成し遂げた手腕ある経営者として知られている。」

【会社概要】

名称: M eighty-three Co., Ltd.（M83）

所在地: 大韓民国ソウル特別市麻浦区楊花路176, 4F

設立: 2020年2月20日

CEO: Sungjin Jung／チョン・ソンジン

公式サイト: https://www.m83.co.kr/eng/

■ THE SEVEN について

2022年1月にTBSホールディングスが出資して設立。

これまで、主にグローバル配信プラットフォームなどと連携して、全世界に向けたハイエンドなコンテンツの企画開発・プロデュースを行い、TBSグループの海外戦略の中核としてグローバルコンテンツビジネスを進めている。Netflixとの戦略的パートナーシップ提携、自社専用の世界標準のスペックを備えたスタジオの完成、『今際の国のアリス』シーズン3制作協力、アメリカや韓国のパートナーとの共同開発、VFXスタジオとのパートナーシップ提携など、日本の映像制作をリードしてきた。

今年1月16日に発表されたTBSホールディングスとハリウッドを拠点とするメジャースタジオLegendary Entertainmentとの戦略的パートナーシップにおいては、主に日本側のクリエイティブを担い、日本IPの本質的な魅力を引き出し世界へ届ける“Cultural Translator（文化の翻訳者）”として、日本と世界の懸け橋となるべく邁進する。

【会社概要】

会社名：株式会社THE SEVEN

所在地：東京都港区赤坂5-4-7 THE Hexagon 3F

設立：2022年1月7日

代表取締役社長/CEO：瀬戸口 克陽

THE SEVEN公式サイト：https://www.the7.co.jp/