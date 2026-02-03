アパレルECモール『newv（ヌーヴ）』2026年2月14日(土)・15日（日）に初のPOPUP STOREを原宿で開催！

株式会社VIRECTO


株式会社VIRECTO（本社：東京都品川区）は、“今の気分＝Vibe”でブランドと出会う、新しいショッピング体験を届けるECモール「newv（ヌーヴ）」を、2026年2月13日（金）にローンチいたします。また、ローンチを記念し、2026年2月14日（土）・15日（日）に原宿にてPOPUP STOREを開催いたします。



newvにて展開する4ブランドの最新コレクションをご覧いただき、実際にご試着いただけます。ご来場いただいた方限定でnewvにて使用できる「2,000円OFFクーポン」を配布いたします。その他にもお土産の配布も予定しております。4ブランドのディレクターも店頭に立ちますのでぜひお気軽にお越しください。



ご参加をご希望の際は、


下記フォームより事前登録をお願いいたします。


https://forms.gle/bwcu2pkzkiBPbDFLA






newv（ヌーヴ）


https://newv.jp/



Instagram


https://www.instagram.com/newv_official/





■ POPUP STORE 概要


日程：2026年2月14日（土）、2月15日（日）


時間：11:00～19:00（途中入退出可）


会場：JUNCTION harajuku / ジャンクション原宿


住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-35-3


JR山手線「原宿駅」 徒歩1分


東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前駅」徒歩1分






■ newv（ヌーヴ）が目指すもの：Dress Your Vibe.


現代の溢れる情報の中で、本当に自分に合うものを見つけるのは簡単ではありません。 newvのタグラインは「Dress Your Vibe. -感性で選ぶ、新しい日常を。」


効率や安さだけでは辿り着けない、「いまの自分が求める感覚」と繋がれる場所を目指しています。



newvが提供する4つの価値：


・ 「自分の感性に響くブランドと出会える」場づくり


・ “今の気分”を軸にした新しいショッピング体験


・ ブランドを横断して世界観で選べるセレクト性


・ ディレクターの思想を反映したアイテムに触れられるストーリー性






■ 当日ご覧いただける4つのブランド





1. JUMELLY（ジュメリー）


https://www.instagram.com/jumelly_official/




Silent Armor - “Strength wrapped in softness.”


柔らかさの中に宿る、決して揺るがない強さ。



JUMELLYは“柔らかさの中にこそ、本当の強さが宿る”という信念をもとに誕生。


構築的でありながらしなやかなライン、優しい素材感、過度に飾らない女性らしさを宿したアイテムを展開します。着る人が自然体のまま、自分らしい強さを纏えるようなコレクションを届けます。



ディレクター：樹乃


https://www.instagram.com/juno1511/




Instagramを中心に、主張しすぎないのに印象に残る大人カジュアルを軸に、コーディネートや日々のライフスタイルを発信。気取らず着られるのに、ふと鏡を見たときに気分が整う服が好き。背伸びしすぎない等身大のスタイルと、自然体の空気感が同世代の女性から支持されている。



動画編集を組み合わせたリールでは、リアルに使えるアイテム紹介に加えて、コミカルな表現力で、思わずクスッとする世界観も大切にしている。



「毎日のコーデが、自然と好きになる」そんなきっかけを届けたくて活動中。


2025年には、自分の“好き”を形にしたオリジナルアイテムの発売イベントにも挑戦。


日常の中で、主張しすぎず、それでも確かに印象に残る、さりげなく個性の光るアイテムづくりに取り組んでいる。





2. Muori（ムオリ）


https://www.instagram.com/muori.official/






Nurturing Quiet Confidence　~ 静かな自信を育む ~


「纏うことで“私は大丈夫”と静かな自信をくれる。あなたの小さな勇気をそっと支える服。」



私たちは、あなたが自分らしくいられるように寄り添い、迷った時にそっと背中を押す ”お守り” のような存在でありたい。 そんな想いを軸に、「余白を生かしたミニマルさと、心地よく整うシルエット」を掛け合わせたスタイルを提案します。



ディレクター：なおざき ななこ


https://www.instagram.com/____n.nakk/





東京都出身。


2022年よりSNSでファッション、メイク、そしてマインドフルネスをテーマに、日々感じた“美しさの輪郭”を言葉と映像で発信しはじめる。


飾らない語り口と静かに情緒をすくい取る映像表現は、多くの女性の共感を集めている。



過去に、他人との比較で自信を失い続けた自身の経験から、「日常の中でそっと背中を押す“静かな自信”をつくりたい」という想いが芽生える。


その想いを土台に、デザインの質感・色・空気感のすべてに自らの感性を注ぎ込み、0から新ブランド「Muori」を立ち上げた。





3. BOLUNE（ボルネ）


https://www.instagram.com/bolune_official/




“bolune＝願いをそっと浮かべる夢の風船。


小さな希望を包み込み、夢と日常の間をふわりと漂う。”



BOLUNEは、日常に“まどろむ夢”をひとさじ加えるようなブランド。


カジュアルの中にも甘さと可愛らしさを感じるアイテムを揃え、着るだけで少し心が軽くなるような “ふわりとした余韻” を纏えます。


夢とリアルの境界をそっと溶かす、ニュアンスのあるスタイルが特徴です。



ディレクター：Rin


https://www.instagram.com/___.ri.n/




東京都出身。


インフルエンサーとして活動しながら2児の母をこなす。


2022年よりSNSにてファッションをテーマに発信を始め、当時トレンドの『カラーコーデ』で注目を集める。プチプラアイテムを中心にトレンド感を意識した低身長向けのコーディネートが得意。



日々目まぐるしく生活する中で母としても女性としてもトレンドを意識し、ファッションを楽しみ続けたいという気持ちから、"儚く舞い続ける風船のように、大人になっていく自分を受け入れつつもどこか少女のようなあどけなく遊び心を忘れない"をコンセプトにした『BOLUNE』を立ち上げる。





4. soaid（ソエイド）


https://www.instagram.com/soaid_official/




“soaid”= Soul × Aid


想い（Soul）を形（Aid）にするブランド。”


Authentic self-expression, empowered.



soaidは、「自分の想いを自由に表現する」ためのファッションを提案するブランド。


ミニマルでありながら芯のあるデザインを軸に、


個性と素直さを後押しするアイテムを展開します。


“なりたい自分を、もう一歩前に”進めてくれる自己表現ブランドです。



ディレクター：ひぃこ


https://www.instagram.com/hinano_hozitti214/




東京都出身。


2023年よりInstagramでファッション発信を開始。


人と被らない視点のコーディネートで、日本・韓国のSNSを中心に話題になる。



トレンドに流されすぎない、最先端のバランス感覚を軸に、見ていて飽きないスタイルを提案している。





■ ローンチ概要



・サービス名　：newv（ヌーヴ）


・オープン日　：2026年2月13日（金）


・公式サイト　：https://newv.jp/（※順次公開）


・展開ブランド：JUMELLY / Muori / BOLUNE / soaid



今後は、インフルエンサーとの限定コラボレーションやPOPUPイベントの開催を通じ、オンライン・オフラインを横断した“感性を刺激する体験”を拡大してまいります。





■ 株式会社VIRECTO


-Creating a new page to enrich our life.-人生を豊かにする新たな1ページを創造していく。を理念とし、衣料品OEM/ODM/Retailからブランディング、クリエイティブ制作まで幅広く手掛けています。



・所在地：東京都品川区上大崎3-10-27


・代表者：代表取締役 摩文仁 公平 / 川口 翼


・設立　：2023年8月


・URL　：https://virecto.com/




本件に関するお問い合わせ


info@virecto.com


担当：菊池