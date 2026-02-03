アジア学院 ２月のイベント： JOCS 岩本直美ワーカー 報告会開催

学校法人アジア学院

岩本ワーカーは、1993年より、看護師としてバングラデシュに派遣され、障がいを持つ子どもやその家族の支援に携わってきました。2022年7月からはディナジプール県に赴任し、デイケアを通して、自閉症や脳性麻痺による知的な遅れや身体障がいを持つ子どもたちの療育支援と、孤立しがちな両親の居場所作りを行っています。ひとりひとりが本来持っている能力を信じ、祈りつつ、草の根の人々と共に生きる、岩本ワーカーのお話を聞いてみませんか？





*日本キリスト教海外医療協力会(JOCS)は、1960 年に活動をはじめた日本で最初の NGO で、すべての人々の健康といのちがまもられる世界をめざして、キリストの愛の精神に基づいて、アジア・アフリカの国々で保健医療協力をおこなっています。(https://www.jocs.or.jp/)日時：2月7日(土) 13:30-16:00会場：アジア学院 教室棟参加費無料 要事前申込み申込先：アジア学院 0287‐36-3111 / info@ari.ac.jpなお、翌日には、日本基督教団 西那須野教会にて、お話して下さいます。こちらも、どなたでもご参加いただけます。8日(日) 11:20‐12:30

日本基督教団 西那須野教会 (栃木県那須塩原市太夫塚1丁目232-438)