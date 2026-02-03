全国のプロ熱波師が愛媛に集結　サウナフェス2026 in 伊予の湯治場 喜助の湯　入場優先チケット販売開始【愛媛県・松山市】

キスケ株式会社

キスケ株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：山路義則）は、2026年3月7日（土）・8日（日）に開催する「サウナフェス in 伊予の湯治場 喜助の湯」に向けて、アウフグースイベント優先参加チケットを2026年2月4日（木）より販売開始いたします。

全国で活躍するプロ熱波師のアウフグースを、愛媛で一気に体感できる特別な2日間。人気回は混雑が予想されるため、「この回は絶対に入りたい」「推し熱波を狙いたい」という方に向けて、事前に準備できる導線として“イベント優先参加チケット”をご用意しました。

■価格と特典について

チケットは1枚500円（税込）で、オロポ1杯またはソフトクリーム1個と交換できる引換特典付き。

熱波を浴びたあとの“締め”までセットで楽しめる、サウナWEEKならではの一枚です。イベント当日は開始10分前までに当チケットを持って、会場のサウナ室前へお集まりください。

なお、本チケットは優先参加の権利が付与されたチケットですが、入場を確約するものではありません。優先来場希望者が入場可能枠を超えた場合は、抽選による入場対応となる場合がございます。抽選に漏れた場合はチケットを返却いたしますので、別の回でご利用ください。

▼【ｋSｃオンラインショップ】オンラインチケットの購入はこちらから

https://kisuke.jp/ksc-shop/

■アウフグースイベントのタイムスケジュールを公開 2日間の“推し回”を狙って楽しめる

サウナフェス当日のアウフグースイベントは、会場ごとに時間帯を変えて開催します。

どの回に入るか、誰の熱波を浴びるか。タイムスケジュールを見ながら“自分だけのフェス攻略”を組み立てられるのが、今回のサウナフェスの醍醐味です。

出演は、ACJ個人部門優勝の「オジ・マービック」、クロウゼン所属の「ともHERO」、姉妹ユニット「熱波姉妹」（2026年3月8日（日）のみ特別出演）、開催地・喜助の湯のキスケ熱波師チーム「風弦」、さらにkSc公式アンバサダー「愛媛プロレス」（2026年3月7日（土）のみ特別出演、出演レスラーは後日発表）を予定しています。熱波師それぞれの個性と演出が交差し、時間帯ごとにサウナ室の表情が変わる2日間になります。

■サウナWEEKは“泊まりで完成” 喜助の宿 開業2周年限定の特典付き宿泊プランも登場

サウナフェスの熱量を最後まで味わうなら、おすすめは“泊まり”です。サウナWEEK期間中、「サウナ＆スパ・ホテル 喜助の宿 松山駅前店」では、オープン2周年を記念した特典付き宿泊プランを発売します。

「せっかくなら、サウナも温泉も岩盤浴も。ととのいの“全部乗せ”で、満足して帰ってほしい。」

その想いを、8日間限定のプランに詰め込みました。全国のサウナーの皆さまにこそ体験していただきたい、“泊まってととのう”価値を最大限に引き出す内容です。



■喜助の宿 開業２周年限定プランについて

2026年3月1日（日）～3月8日（日）

対象：男性限定、18歳以上（高校生不可）

◯3月1日（日）～3月5日（木）限定プラン

料金：1名様1泊 4,300円（税込）～

特典：サ飯（夕食）付き（タンドリーチキン乗せ特製カレーうどん＋追い飯セット）

：温泉入浴＋岩盤浴チケット 1枚プレゼント

◯3月6日（金）・7日（土）・8日（日）限定プラン

料金：1名様1泊 5,300円（税込）～

特典：サ飯（夕食）付き（タンドリーチキン乗せ特製カレーうどん＋追い飯セット）

：サウナフェス アウフグースイベント優先入場チケット 1枚

：オロポ or ソフトクリームチケット 1枚

：温泉入浴＋岩盤浴チケット 1枚プレゼント

宿泊者特典も充実しています。サウナ・天然温泉・岩盤浴の利用はもちろん、駐車場24時間無料、無料マッサージチェア、マンガ約1万冊、ハイボール・ジュース飲み放題など、滞在そのものがご褒美になる仕立てです。

なお、本プランは「サウナ＆スパ・ホテル 喜助の宿 松山駅前店」自社予約サイト限定での販売となります。楽天トラベル、じゃらんnetなどのOTA（オンライン旅行予約サイト）ではお取り扱いしておりません。

2周年限定プランの予約はこちら▼

https://go-kisukenoyado-group.reservation.jp/ja/hotels/kisukenoyado/plans?adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&after_days=0&sort=1&dateUndecidedFlg=0(https://go-kisukenoyado-group.reservation.jp/ja/hotels/kisukenoyado/plans?adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&after_days=0&sort=1&dateUndecidedFlg=0)

住所：愛媛県松山市宮田町4 キスケＢＯＸ2階

電話：089-998-3100(#)

IN 15:00～/OUT～10：00

URL：https://matsuyama.kisukenoyado.com/

■サウナWEEKは年に一度 この熱量を愛媛で“ととのい切る”なら今

全国のプロ熱波師が集結するサウナフェスは、サウナWEEKのクライマックス。タイムスケジュールを見て“推し回”を狙い、優先参加チケットで当日の動きをスムーズに整える。さらに泊まりで余韻まで味わえば、2日間の体験が一本のストーリーとして完成します。

熱波を浴び、汗を流し、オロポかソフトで締める。サウナが好きな人ほど刺さる“最高の導線”を、このサウナWEEKに用意しました。ぜひ愛媛・松山で、思いきりととのってください。

■Project kSc ∞ について

今回の3つのリニューアルは、キスケサウナブランド kSc が推進する「Project kSc∞（プロジェクト キスケ サウナ クラブ インフィニティ）」の一環として実施しています。

Project kSc∞ は、「ととのいに、無限の可能性を。」をコンセプトに、サウナと温泉の体験価値をアップデートし続ける開発プロジェクトです。設備を入れ替えるだけでなく、熱や湿度の設計、香り演出、空間づくり、イベント企画までを一体で捉え、「ここでしか味わえないととのい」を形にしていきます。

■kScの歩み

kSc（Kisuke Sauna Club）は、「サウナーを日本一応援する」を掲げ、喜助の湯のサウナ体験を磨き続けてきたキスケのサウナブランドです。サウナ室だけでなく、ととのい環境の整備、イベント開発、地域文化との融合など、施設全体の体験価値をアップデートしてきました。

これまでの取り組みで得た学びと実績を土台に、現在はProject kSc∞のもと、サウナと温泉の体験設計そのものを進化させるフェーズへ。2026年はその進化を形にする第1弾として、3つのリニューアルプロジェクトを順次始動します。さらに後半には第2弾の展開も予定しており、kScはこれからも、ととのいの可能性を広げ続けてまいります。

▼ｋSｃの活動について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000292.000110610.html

■伊予の湯治場 喜助の湯 店舗情報

▲厄除けロウリュ開催中

電話：089-921-0131(#)

営業時間：5:00～26:00（最終受付 25:00）

公式HP：https://www.kisuke.com/yu-matsuyama/

【本件に関するお問合せ先】

エンターテイメント事業部

田中 誠

電話：089-921-0133(#)

メールアドレス：tanaka@kisuke.com