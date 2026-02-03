株式会社OPERA TECH 代表取締役社長・森川馨太、YouTubeチャンネル「CONSULTING CAREER」に出演 ～コールセンター×AI事業の展望と起業の軌跡を語る～

株式会社OPERA TECH

株式会社OPERA TECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川馨太、以下「当社」）の代表・森川が、YouTubeチャンネル「CONSULTING CAREER」のインタビュー企画（2026年1月14日配信）に出演いたしました。

本動画では、森川がマッキンゼー・アンド・カンパニーでの経験をもとに起業した背景や、2度のピボットを経て現在の「コールセンター × AI」事業へと至った経緯、さらに今後の事業展望や採用方針について語っています。

主な内容- OPERA TECHの事業概要とAI技術の可能性- 起業の動機と経済活動への深い興味- ロンドンでの起業から現在に至るまでの道のり- OPERA TECHが求める人材像と今後の採用について

AI技術が社会をどのように変革していくのか、そして大企業の生産性向上の未来について、当社代表・森川の考えをぜひご覧ください。

動画リンク

マッキンゼー出身AI起業家に、起業の始め方と今後の野望について聞いてみた(https://www.youtube.com/watch?v=CqnHsvQTOg4)

配信日：2026年1月14日

チャンネル：CONSULTING CAREER(https://www.youtube.com/@StellarCareers2024)

株式会社OPERA TECHについて

OPERA TECHは、大企業向けAIコンタクトセンターソリューション「OPERA Contact」を提供しています。AI開発とコンサルティングによりコンタクトセンター業界の構造的課題を解決し、金融・通信・インフラ企業を中心に生産性向上と品質改善を実現しています。

YouTubeチャンネル「CONSULTING CAREER」について

「CONSULTING CAREER」は、コンサルティング業界に特化した人材紹介サービスを展開するStellar careers株式会社が運営するYouTubeチャンネルです。マッキンゼー・アンド・カンパニーでマネージャーを務めたメンバーが、コンサル就活や転職に役立つ実践的な情報を発信しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/173707/table/7_1_48c89a39cc6673a23b9a62e649501a2e.jpg?v=202602030951 ]リンク集

株式会社OPERA TECH 公式サイト

- https://opera-technology.com/

株式会社OPERA TECH 広報担当（問い合わせフォーム）

- https://opera-technology.com/contact

代表取締役社長 森川 馨太 Xアカウント

- https://x.com/keita_opera