Team OCEAN、生体肝移植に向けたクラウドファンディングでネクストゴール3,000万円に挑戦
Team OCEAN（米澤徹哉のサポーター有志）は、末期肝硬変と診断された起業家・米澤徹哉の生体肝移植治療を目的として実施してきたクラウドファンディングにおいて、治療後の社会復帰および海中旅行事業「Seaballoon（シーバルーン）」の再始動を見据え、ネクストゴールとして目標3,000万円への挑戦を開始したことをお知らせいたします。
プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1003101
■プロジェクト開始から1週間でファーストゴール達成
起業家・米澤徹哉は、10年以上にわたり「海中旅行」という未踏領域の事業化に取り組んできましたが、その最中に「末期肝硬変」と診断され、40歳という若さで余命宣告を受けました。
この状況を受け、米澤徹哉を応援するサポーター有志によって「Team Ocean」が発足され、生体肝移植手術に向けた治療費を目的としたクラウドファンディングを2026年1月23日より開始しました。
本プロジェクトは、開始からわずか1週間で200名以上の支援を集め、ファーストゴールである2,000万円を達成しています。
なお、肝硬変はアルコールだけでなく、近年では自覚症状の少ない「隠れ脂肪肝」を起点として進行するケースも増えており、働き盛りの世代にとって決して他人事ではない疾患とされています。
■米澤からのメッセージ
このたびは、クラウドファンディングを通じて、本当に多くのご支援と温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。
肝硬変と診断され、生体肝移植という選択に向き合うことになったとき、これまで当たり前だと思ってきた日常や事業、そして自分自身の生き方が、一度すべて立ち止まったように感じました。
ファーストゴールとして掲げた2,000万円は、命をつなぐための「最低限のライン」でした。
皆さまの支援によってその地点まで現実的に辿り着くことができ、今は金銭的な不安なく、治療に専念できる環境が整っています。この過程で強く実感したのは、一人で抱え込むことの限界と、人に支えられて生きているという事実でした。
病気によって立ち止まった時間は苦しいものでしたが、同時に、10年以上取り組んできた海中旅行事業「Seaballoon」や自分の人生を、これまでとは違う視点で見つめ直す機会にもなりました。
頑張り続けることを前提とするのではなく、無理のない形で、持続可能に夢を追うこと。 そのためには、事業の進め方や関わり方そのものを見直す必要があると感じています。
現在進んでいるネクストゴールは、治療後の社会復帰とともに、この変わった価値観を引き受けたまま、もう一度「Seaballoon」という夢を追い始めるためのスタートラインです。
命と向き合った経験を、個人の出来事で終わらせるのではなく、未来につながる挑戦へとつなげていくこと。それが、今の自分にできる責任だと考えています。
引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。
米澤 徹哉
■クラウドファンディングの概要とネクストゴールについて
現在進行中のクラウドファンディングでは、治療を目的としたファーストゴールを達成し、次のフェーズとして、治療後の社会復帰および海中旅行事業「Seaballoon」の再始動を見据えたネクストゴールに挑戦しています。本ネクストゴールは、命をつなぐことに加え、米澤徹哉が再び社会に戻り、事業家として歩み出すための基盤を整えることを目的としています。プロジェクト概要は以下の通りです。
◯ プロジェクト名
「おかん、やっぱり肝臓ちょうだい」母の肝臓を移植し、肝硬変と闘いながら“あと10年生きたい”
◯ ネクストゴール目標金額
3,000万円
◯ 資金使途
・生体肝移植手術費
・入院および術後治療費
・治療後の社会復帰および事業再開に向けた体制維持費
◯ 実施期間
2026年1月23日～2026年3月3日（詳細はプロジェクトページをご参照ください）
◯ プロジェクトURL
https://for-good.net/project/1003101
■海中旅行事業「Seaballoon」とは
海中旅行事業「Seaballoon」は、株式会社シーバルーンが推進するプロジェクトで、子ども・高齢者・障がいのある方を含め、誰もが安全に海中を旅できる世界の実現を目指しています。
身体的な制約や年齢に左右されることなく、深海の景色や海の魅力に触れられる体験を提供することで、これまで限られた人にしか届かなかった海中体験を、より多くの人に開くことを構想しています。
未踏の体験価値を通じて、海の魅力と可能性を社会に伝え、「観光・教育・福祉・地域活性化」といった分野への波及も見据えた、持続可能な海中旅行事業の実現を目指しています。
■Team OCEAN」とは
Team OCEANは、海中旅行事業「Seaballoon」を推進してきた起業家・米澤徹哉の挑戦を支えるために集まった、サポーター有志による非営利の応援団体です。
生体肝移植という大きな治療に向き合う米澤を支援するとともに、治療後の社会復帰、そして海中旅行という未踏の挑戦が再び動き出す未来を後押しすることを目的としています。
一人の挑戦を、個人の物語で終わらせず、社会へとひらいていく。そのための応援団体として活動しています。
