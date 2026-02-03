【TAC公務員】「春から3年生になる前に知っておきたい！公務員試験スタートウェビナー」を2/13（金）にオンラインで開催
資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている新大学3年生へ向けて「春から3年生になる前に知っておきたい！公務員試験スタートウェビナー」を、オンラインで開催します。
2026年2月13日（金）19:00 ～20:00 オンラインで開催！
2027年度の公務員試験を目指す大学生の方必見！
「なんとなく公務員を検討しているけど、実はあまりよく知らない…」そんな方に向けて、公務員の仕事内容や試験内容を分かりやすく解説します。さらに、合格から逆算した効率的な学習スケジュールの立て方も伝授！
早めに学習をスタートして、周りと差をつけましょう。
※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。
■日時／場所
2月13日（金）19：00～20：00
オンラインで開催（Zoomにて配信します）
- 担 当 講 師
TAC公務員講座 加藤 謙信 講師
公務員試験は就職試験です。自分の将来を決める大事な試験です。その試験に合格するために大切なことは膨大な試験科目に耐えうる持久力・忍耐力です。勉強の途中でめげることもあるでしょう、心が折れてしまうこともあるでしょう、そんなときは担任や講師・スタッフ一同でみなさんを最後まで支えていきます。学科試験をはじめ、論文や面接対策までTACの持つ豊富な情報を提供してみなさんの合格を強力にサポートしていきます。合格を目指しがんばっていきましょう！
- 参 加 方 法
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#shibuya
2027・2028年合格目標のコースが大幅割引！
春咲キャンペーンFirstは最大\4.4万円割引のお得なキャンペーンです。
2026/2/1（日）～2/28（土）の期間限定で、春咲キャンペーンFirstを実施中！
2027・2028年合格目標の対象コースが通常受講料から最大\44,000OFFでお申込いただけます。
対象コースはコチラ
- 2027年合格目標 総合本科生
- 2027年合格目標 総合本科生Plus
- 2027年合格目標 入門総合本科生
- 2027年合格目標 入門総合本科生Plus
- 2028年合格目標 2年総合本科生
- 2028年合格目標 2年総合本科生Plus
詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_idx.html
