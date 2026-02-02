2026年創業200周年を迎える、イタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」、イータリー銀座店にて初セミナー開催

株式会社山本商店

2026年2月2日

2026年創業200周年を迎えたイタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、イータリー・アジア・パシフィック株式会社が展開する「イータリー銀座店」にてカファレル誕生200周年特別企画「イタリアを代表する伝統的なチョコレート菓子「ジャンドゥーヤ」を楽しむスペシャルセミナーを初開催いたします。

【セミナー概要】

・セミナー名 ：イタリアを代表する伝統的なチョコレート菓子

「ジャンドゥーヤ」を楽しむスペシャルセミナー

・開催日時 ：2026年2月10日（火）15:00-16:30

・開催場所 ：イータリー銀座店 LA GRIGLIA

・応募方法 ：ご参加をご希望の方は、下記フォームに必要事項をご入力ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Y1Leezwi93CTIYsT79UBcN6NvfHW867ayZ8sXvBP4uoZyg/viewform

・応募締め切り：2026年2月4日（水）15:00

【ご応募に際してのお願い】

・応募期間を過ぎた場合はしかねますのでご了承ください。

・抽選になった場合は当選された方のみご連絡させていただきますので、当選に関するお問い合わせはご遠慮ください。

・当日は、ご参加人数に合わせて生産者の方も準備をしております、当選後に変更が生じた場合は突然にメールにてevents @eataly.co.jp 宛にご連絡をお願いいたします。

・当選のお客様には2月4日（水）17:00頃までメールにてご案内を差し上げます。

【セミナーの内容】

・ジャンドゥーヤの歴史

・ピエモンテ州の特産品ヘーゼルナッツとは

・ジャンドゥーヤの美味しさの秘密

・シェフから直接レクチャー：ジャンドゥーヤ絞り出し体験

※お一人1回体験していただきます。ジャンドゥーヤ、他テイスティング

◆ジェンナーロ・ボルぺ

マエストロ・パスティッチェーレ（製菓の匠）

1962年ナポリ生まれ。1987年、23歳でオーナーパティシエとしてナポリに菓子工房をオープン。現在も「パスティッチェリア カフェッテリア ボルペ」の経営者であり、同店舗は何度もイタリアの権威あるグルメマガジン「ガンベロ・ロッソ」に掲載されている。ヨーロッパ各国での製菓コンクールで優勝・入賞し、2010年、イタリア大統領よりマエストロ・パスティッチェーレ（製菓の匠）として功労勲章受章。

2012年より、カファレルチョコレートに携わり、ブランドアンバサダーとして活動。2018年、カファレルチョコレート大学のトータルコーディネーターに就任。

カファレル アンバサダーシェフ ジェンナーロ・ボルぺさん

■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に創業200周年を迎えました。

ヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、世の中に

広めました。以降、世界中で愛され続けています。

■カファレル公式オンラインショップ https://www.caffarel.co.jp/

■インスタ https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、国内卸売業、小売業、洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円