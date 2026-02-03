国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリーは（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年2月17日（火）12時から音声AI活用をテーマにウェビナーを開催します。人手不足と顧客期待の高まりにより、コンタクトセンターのCXは「待たせない・その場で解決する」体験設計が求められています。本ウェビナーでは、音声AIと対話型AIエージェントを活用し、“自然な会話品質”と“業務で使える運用設計”を両立させながら、問い合わせ対応をどこまで自動化できるのかを具体的に解説します。ぜひ、お早めにお申し込みください。

■開催概要

【2/17開催】音声AI活用ウェビナーカスタマーサポート・コンタクトセンター部門の方必見もう待たせない！「声」が導く次世代の顧客体験・主催：株式会社アイスマイリー・日時：2026年2月17日（火）12:00～13:00・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。・費用：無料・申込締切：2月17日（火）11:00まで

■こんな方にお勧めのウェビナーです！

https://ai.aismiley.co.jp/form/20260217webinar

・コンタクトセンター／カスタマーサポートの 応答品質を保ったまま、待ち時間・一次対応の負荷を減らしたい方・“人間らしい声×即時応答” で、顧客体験（CX）を改善したい方（IVRの置き換え・高度化を含む）・音声AIエージェントを自社業務にどう組み込むべきか、最新の潮流と判断軸を知りたい方・**実演（ライブデモ）**で「会話型エージェントをどう作るか」を具体的に見たい方・多言語対応を含め、グローバル顧客対応の体験を底上げしたい方

■ウェビナー登壇者

・ElevenLabs (イレブンラボ) Growth Head of Marketing (Japan & Korea) 寺村 ジャック 氏・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 瀬戸 菖子

■ウェビナー登壇者情報

ElevenLabs (イレブンラボ) Growth Head of Marketing (Japan & Korea) 寺村 ジャック 氏

ElevenLabs Japanにて日本・韓国のマーケティングを統括。Databricks日本法人の立ち上げにエンタープライズセールスとして参画後、Docusignでプロダクトマーケティングや広報戦略を歴任。Salesforce、Adobeでのセールス経験も有する。エンタープライズSaaSにおけるセールスとマーケティング両面での豊富な経験を活かし、日本事業の拡大を牽引する。

ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 瀬戸 菖子

https://ai.aismiley.co.jp/form/20260217webinar

＜注意事項＞・フリーアドレスではご登録いただけませんので、恐れ入りますが、会社のメールアドレスをご使用いただきますようお願いいたします。・お申込みは1名毎にお願いいたします。一度のお申込みで複数名のご参加はいただけませんのでご了承ください。・事業が競合する企業様、または個人事業主の方のお申込みについては、ご参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/・音声認識AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-voice-recognition/・生成AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：1,499万円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley瀬戸TEL：03-6452-4750Email：pr@aismiley.co.jp