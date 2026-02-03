株式会社PIVOT（URL: https://pivot.jp/ 所在地：東京都 港区、代表取締役社長：宮嵜 泰成）は、2026年2月18日(水) 12時より、無料オンラインセミナー「現場の課題はある。でも、どう形にすればいいかわからない。 ―― コンサルでもSIerでもない第3の選択肢」を開催いたします。現場の課題は見えているのに、何から始めるべきかわからない方へ。本セミナーでは、構想が曖昧な段階からシステム開発を前に進めるための考え方と、今のフェーズに合った最適な相談先を、具体例を交えて解説します。

本セミナーで得られること

✅ 開発プロジェクト検討において「最初の一歩」が踏み出せる✅ 今、誰に・何を相談すべきかが整理できる✅ 社内説明・合意形成に使える考え方やナレッジ✅ 進めていくための判断材料が明確になる

セミナー概要

■ テーマ：現場の課題はある。でも、どう形にすればいいかわからない。 ―― コンサルでもSIerでもない第3の選択肢■ 日時：2026年2月18日(水) 12:00-13:00■ 開催形式：オンライン■ 会議ツール：Microsoft Teams■ 参加費：無料（事前登録制）■ 主催：株式会社PIVOT■ 参加方法：こちらからご参加登録をお願いいたしますhttps://events.teams.microsoft.com/event/0a65911b-69b3-4976-94da-54ee1e414d04@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast＜ご注意事項＞・フリーアドレスでのご登録はお控えください・複数名でご参加希望の方は、1名ずつのご登録をお願いいたします・同業種の企業様にはご参加をお控えいただく場合がございます

こんな方におすすめです！

■ 開発プロジェクトの企画を任されたが、何から考えるべきか悩んでいる■ 現場課題はあるが、要件として整理できていない■ コンサルやSIerだとちょっと違う気がしている■ 事業部とIT部門の間で話が噛み合っていない■ 社内を動かすための説明材料・整理資料がほしい

スピーカーのご紹介

株式会社PIVOTアカウントディレクター 黒川 敬人愛知県出身リクルート系広告代理店やベンチャー企業の広告事業の立ち上げを経て、2011年より海外デジタルマーケティングのセールスを通し多様な業界の海外事業戦略の支援を行う。2020年に、ビジネスにおけるデザインの価値に可能性を感じPIVOTへ入社。アカウントディレクターとして、営業組織の立ち上げから顧客への提案活動に従事する。UX/UI改善やシステム開発を軸とした企業のデジタル戦略やIT構想の支援を行い、クライアント企業の事業成長に伴走している。 ・趣味：サッカー観戦（好きなチームは名古屋グランパス）、サウナ

■株式会社PIVOTについて

株式会社PIVOT（https://pivot.jp/）は「ユーザーの最高体験」を追求し、UXデザインの視点を軸に、WEBサイト制作、アプリ開発、システム開発の企画から実装、運用までを見据えたデジタルプロダクト開発に取り組む会社です。具体的な要件や形がまだ定まっていない構想段階から、企業やチームが抱える課題を整理し、プロジェクトの方向性を一緒に考えるパートナーとして伴走しています。▼ PIVOTへのお問い合わせはこちらからhttps://pivot.jp/contact

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 PIVOT 広報担当：大場東京都港区北青山2-12-31 第三イノセビル3階TEL：03-5413-3711 FAX：03-5413-3727 Email：pr@ml.pivot.jp