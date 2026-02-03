株式会社システムコンシェルジュ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯田 健夫)は、2026年2月17日(火)16:30より、無料オンラインセミナー「イノベーションを仕組みにする！ISO56001 実践マスター講座(無料)」を開催いたします。





2月17日無料オンラインセミナー





当社は、国内で初めてISO56002およびISO56001(イノベーション・マネジメントシステム、以下 IMS）の認証を取得したITベンダーであり、日本国内で最も多くISO56000シリーズの審査を受けた実績を持ちます。本セミナーでは、豊富な運用経験とコンサルティング事業で培ったノウハウをもとに、企業がIMSを“実務レベルで運用できる仕組み”を分かりやすく解説します。









■ セミナー開催の背景

ISO56001は、イノベーションを属人的な取り組みではなく、組織として継続的に創出するための枠組みを示した国際標準規格です。しかし実際には、「導入」や「認証取得」が目的となり、現場での運用や改善につながらないケースも見受けられます。

こうした背景を踏まえ、株式会社システムコンシェルジュは、自社での認証取得および運用経験と、コンサルティング事業で培った知見をもとに、ISO56001を実務で機能させるための運用ノウハウを解説する無料オンラインセミナーを開催します。

本セミナーは、これまで開催してきたISO56001 実践セミナーの第三弾として、過去の参加者から寄せられた質問や現場での課題を踏まえ、より実務に即した内容へとアップデートした実践編です。









■ 主な内容

本セミナーでは、イノベーションを効果的に推進するための国際標準規格ISO56001(イノベーション・マネジメントシステム)を、初めての方にも分かりやすく紹介します。

世界の先進企業が実践するイノベーション推進手法を体系的に学び、組織での IMS 導入や運用に向けた具体的なヒントを提供します。





・ISO56001の概要と効果

・ISO56001の要求事項の解説

・日本企業が実務でIMSを運用するための実践ポイント

・失敗しない導入プロセス(策定・運用・改善)のポイント整理

・無料ツールを活用したIMS運用事例の紹介

初めて IMS を学ぶ方にも、すでに導入検討中の企業にも役立つ内容です。





本セミナーは、ISO56001の正しい理解と実務での活用を広く知っていただくことを目的としており、多くの企業が自社に合った形でイノベーション・マネジメントに取り組むきっかけとしていただくため、無料で開催します。









【セミナー概要】

開催日時 ： 2026年2月17日(火)16:30～17:30

開催場所 ： オンライン

主催 ： 株式会社システムコンシェルジュ

定員 ： 30名

対象となる方：

・ISO56001(イノベーション・マネジメントシステム)に興味のある方

・イノベーションに取り組んでいるが、成果が感じられない方

・経営層、新規事業・イノベーション推進部門のご担当者

・組織開発・品質管理部門・研究開発部門の責任者

・ISO56001の導入を検討中の企業担当者 など

参加費用 ： 無料(事前登録制)

参加方法 ： 参加登録フォームよりお申し込みください。

セミナー詳細： https://systemcon.co.jp/resources/articles/seminer/event-2026-2-17/









＜株式会社システムコンシェルジュについて＞





システムコンシェルジュ_ロゴ





株式会社システムコンシェルジュは、国内で初めて国際標準規格ISO56002の認証を取得し、さらにIT業界では世界初となるISO56001(イノベーション・マネジメントシステム)を取得したITサービス企業です。ISO56001は不確実なビジネス環境を前提にしたビジネス推進手法と持続的な成長を促すマネジメントシステムです。この仕組みはITインフラ、アプリケーション、業務プロセス、さらには人材育成と組織開発に至るまでの広範な領域にデジタルトランスフォーメーション(DX)を適用し、「新しい価値の創出」というDXの本質を具現化します。私たちは、このDXの枠組みをお客さまに提供し、お客さまと共に現在及び未来の課題に取り組んでいきます。





社名 ：株式会社システムコンシェルジュ System Concierge co.,ltd

代表者：代表取締役社長 飯田 健夫

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-11-7 小川ビル3階、4階、5階

設立 ：2005年7月26日

資本金：1,000万円





公式HP URL ： https://systemcon.co.jp/

オウンドメディア(イノベーションワールド)URL： https://innovation.systemcon.co.jp/