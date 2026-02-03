記念大会で躍進 ― シュピールヴァーレンメッセ、世界トップの地位をさらに強化





・国際的な影響力を持つ業界プラットフォーム

・玩具業界のインスピレーションとイノベーション原動力

ニュルンベルク、ドイツ, 2026年2月2日 /PRNewswire/ -- 第75回シュピールヴァーレンメッセ（Spielwarenmesse）は、業界にとって記念すべき特別な開催となりました。ここ数年では珍しく大雪に見舞われましたが、数々のアニバーサリー企画とともに1月27日から31日までニュルンベルクで開催され、会場は祝祭感あふれる雰囲気に包まれました。世界68か国から2,313社にご出展いただき、成長を続ける「キダルト」分野を含む幅広い製品ラインアップや最新ソリューションが披露されました。世界121か国からの来場者数は前年比2.5％増の約58,900人に達し、来場者様は最新のトレンドやイノベーション、新しいフォーマットやネットワーキングの機会に高い関心を寄せられました。



国際情勢が不安定な中でも業界全体には活気と熱気があふれていました。出展社様の93％からご出展にご満足いただきましたが、これは対前年比で3ポイントの増加です。マテル社はブースで複数のグローバルなローンチをいくつも実施され、シンバ・ディッキー・グループからは特にご来場のバイヤー様の質の高さを評価いただきました。同社のフロリアン・ジーバー氏は「国際的なレベルで私たちにとってこれほど重要な見本市は他にありません」とコメントくださりました。来場者様の国別では、アメリカが依然トップ10にランクインし、中国・香港は春節と日程が重ならなかったこともあり、大きく順位を伸ばしました。さらにメキシコやトルコも増加傾向を示しました。ヨーロッパではイギリスやフランスからの来場者が増加し、ドイツ国内の来場者数も高水準を維持しました。第75回という節目の開催における高い国際性と特別な雰囲気は、Carrera Revell Europe社のロジャー・ケトラー氏にも強く印象づけられました「特に嬉しかったのは、メディアから多く関心いただいたことです。テレビクルーや全国紙、そしてコンテンツクリエイターに訪れていただきました」。

今回の開催では、「AI Loves (to) Play」と「Creative Mindfulness」という2つのトイ・トレンドが、業界の今後の方向性を示す重要なインパクトを与えました。これらのテーマは、キダルトエリア(Toys for Kidults)とともに、多彩な製品例を通じてテーマの魅力が伝えられました。大人が遊ぶというトレンドの盛り上がりはiDventure社の飛躍的な成功につながりました。6カテゴリーからなるトイアワードを受賞した同社のクリストフ・コッセンデイ氏は「受賞により良い意味で忙しくなり、ブースへの注目度が大きく高まりました」と喜びを語りました。ドイツ語地域（ドイツ・オーストリア・スイス）からの専門小売業者の来場が増えたと語るのは、シュピールヴァーレンメッセに初回からご出展くださっている14社の一つTipp-Kick社のレオナルド・ミーク氏です。また、アメリカ玩具小売業協会(ASTRA)のキャシー・トリヴソンノ氏は次のように述べています「シュピールヴァーレンメッセは、玩具業界に携わるすべての人にとって欠かせない存在です。多様な製品が揃うエネルギーに満ちたイベントです」。

シュピールヴァーレンメッセは、ライセンスビジネスの存在感と影響力を象徴する場でもあります。「それは出展エリアだけでなく、ライセンス業界の中心的な拠点として定着したライセンスラウンジ(LicenseLounge)や、隣接するLicensing Internationalのブースからも明らかです」と、Licensing International Germanyのペトラ・シュトローブル氏は力を込めて語っています。トイ・ビジネス・フォーラム(Toy Business Forum)では、今年も玩具ビジネスに関する貴重な知見が紹介されました。今回初めて開催されたバリュー・オブ・プレイ・カンファレンス(Value of Play Conference)は成功裏に終わり、ポーランドで出版社を経営するドロタ・マズレク氏からは「厳選された質の高い内容で、実践的な事例や具体的な市場データのおかげで大いに充実した商談ができました」と評価いただきました。また、ゲーム・インベンターズ・コンベンション(Game Inventors Convention)も大きな支持を集め、今回初めて国際的なゲーム関連団体にご参加いただきました。Chicago Toy and Game Groupのメアリー・クザン氏は「会場には強い引力があり、誰もが恩恵を受ける素晴らしい交流の場でした。ゲームコミュニティにとって理想的なイベントです」と語っています。

内容面だけでなく、参加者同士のネットワーキングにおいても新たな基準を打ち立てました。デンマークのUnique Baby社のルッカ・リヴ氏は、「シュピールヴァーレンメッセは、玩具業界全体にとって最高のネットワーキングの場です」と語ります。出展社様を対象としたトイナイト(ToyNight)は、今年「Welcome to the Future」をテーマに開催され、木曜日のレッドナイト(RedNight)では、展示ホールが熱気あふれる雰囲気に包まれました。Party Factory社のレネ・ブレックマン氏は次のように語ります「このイベントは、顧客や将来のビジネスパートナーと交流し、共に祝うために非常に、非常に重要です」。ニュルンベルク旧市街のカイザーブルク城とフラウエントーア塔のライトアップは、「トイシティ・ニュルンベルク」の祝祭ムードをさらに引き立てました。そして、人生で初めて雪に触った方もいらっしゃいました。

出展社様にご満足いただいたことは数字にも表れています。90％の出展社様が、2027年2月2日から6日にニュルンベルクで開催される次回シュピールヴァーレンメッセへのご出展を計画しています。シュピールヴァーレンメッセ社社長のクリスティアン・ウルリヒは次のように総括します「シュピールヴァーレンメッセは、世界トップクラスの地位を改めて確立し、インスピレーション、イノベーション、そして質の高いネットワーキングが融合する、業界の中心的な交流の場としての役割を明確に示しました」。

Spielwarenmesse®

シュピールヴァーレンメッセは世界の玩具業界を牽引するグローバルなイベントです。ニュルンベルクで開催されるこの専門見本市では、業界のキープレーヤーのみならずスタートアップも世界各地からの来場者様にイノベーションやトレンドを発表します。各参加者にとって最も重要な場所であるシュピールヴァーレンメッセでは、多種多様な製品に出会えるだけでなく、日々のビジネスに役立つ多くのインスピレーションや貴重で有益な業界知識や市場の動向も得ることができます。その他、機能満載のプラットフォーム『シュピールヴァーレンメッセ・デジタル(Spielwarenmesse Digital)』と電子ジャーナル『スピリット・オブ・プレイ(Spirit of Play)』で一年中玩具に関するテーマ、市場分析、業界の最新情報をお届けしています。2013年より見本市の名称Spielwarenmesse®がドイツ国内で商標登録されました。

次回のシュピールヴァーレンメッセは 2027年2月2日（火）から2月6日（土）に開催されます。

