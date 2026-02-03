医療・介護・福祉・健康事業の商材販売、レンタル、サービス事業を提供する「健康な社会への架け橋企業」小野医療器株式会社(所在地：富山県砺波市、代表：小野 誠三)インクルーシブ事業のバイデ・アクティビティー事業部は、誰もが安心して参加できるインクルーシブ野外活動企画「カートスキーイベント」を、2026年2月14日(土)に、となみ夢の平スキー場(富山県砺波市)で開催します。

本イベントは、障害の有無、年齢、国籍、経験の差に関わらず、すべての人が自然の中で交流し、学び、楽しむことを目的としています。





インクルーシブ スノーイベント





■ 開催の背景

近年、アウトドア活動は心身の健康促進やコミュニティ形成に効果があるとして注目されています。一方で、障害のある方や高齢者、子育て中の家庭など、参加にハードルを感じる人々がいることも事実です。「誰もが自然を楽しめる社会」であって、バリアを取り除いたインクルーシブな野外活動の普及に取り組んでいます。自然の中でのんびり過ごしたり、ちょっとした体験を楽しんだり、参加者同士でゆるくつながれる、そんな“やさしいアウトドア”を目指しています。





外遊び





■ 誰でも

アウトドアって楽しいけど、「ちょっとハードル高いな…」と感じる人も多いんです。そこで、誰でも安心して参加できる仕組みを整えた“インクルーシブな野外活動”を企画しました。自然の中で過ごす時間を、もっと多くの人に楽しんでもらいたいという思いが詰まっています。





【リフト乗降システム】

適切なバランスを維持するように設計されたリフト乗降システムで、座ったままで乗車。

また、体重の重い人をリフトに乗せる際にも、シートを高い位置で固定(ロック)することで安全でスムーズなリフトへの乗降が可能となります。

これまでスキーを楽しんでいたけど、高齢で足腰に自信が無くスキーはあきらめたとか、障がいがあるから雪遊びをあきらめていたなど、色々な理由であきらめていた雪遊びも、座ったままでゲレンデを滑ることができる「カートスキー」があれば楽しめます！

ライセンスをもつパイロット(操縦者)が安心・安全にサポートします。

白銀の世界を仲間や家族と共に楽しみましょう！





座ったままで乗車





■ 主催者コメント

自然の中で過ごす時間は、誰にとっても豊かな体験になります。障害の有無や年齢に関係なく、同じ空間で笑い合い、学び合える場をつくりたいと考えています。インクルーシブな包括的な環境が必要な現代。区別や差別のない社会で地域活性化として、野外アクティビティーをみんなで楽しみましょう。





みなさんの地域でも行います





■ お問い合わせ

【会社概要】

社名 ： 小野医療器株式会社

所在地 ： 本社〒939-1372 富山県砺波市新又152-2

代表者 ： 代表取締役 小野 誠三

設立 ： 1961年9月1日

資本金 ： 1,800万円

事業内容： 医療機器販売、介護・福祉用具販売レンタル、健康測定器レンタル

インクルーシブ事業、健康機器販売、健康スタジオ運営

URL ： http://www.ono-iryouki.co.jp









■本件に関するお客様からのお問い合わせ

小野医療器株式会社インクルーシブ事業 バイデ・アクティビティー事業部

TEL ： 090-4325-5362

MAIL： beide.japon@gmail.com