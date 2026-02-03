リラクゼーション事業やWEB制作を行う株式会社ライフエンターテイメント(本社：富山県富山市、代表取締役：坂本 斗志)は、希望の条件やエリアでセラピストを即時検索・予約できる出張マッサージアプリ『PrimeGo(プライムゴー)』を2026年2月1日(日)に提供開始いたしました。





PrimeGo公式サイトURL： https://prime-go.net/





PrimeGo_1









■開設の背景

昨今、テレワークの普及やライフスタイルの多様化により、場所や時間にとらわれないリラクゼーションの需要が高まっています。しかし、従来のマッサージ店や出張サービスでは「予約が取りにくい」「料金体系が分かりにくい」「自分に合うセラピストが見つけにくい」といった課題がありました。そこで当社は、「リラクゼーションをもっと身近に」をコンセプトに、ユーザーが自分の現在地や希望条件に合わせて、最適なセラピストを簡単に見つけられるプラットフォーム『PrimeGo』を開発いたしました。スキマ時間の活用や、自宅・出張先でのリフレッシュを求める方々に、安心で手軽なリラクゼーション体験を提供いたします。









■アプリの特徴

＊条件に合わせて料金やセラピストを手軽に比較

ご希望の予算や施術メニュー(もみほぐし、オイルトリートメント、タイ古式など)に合わせてセラピストを検索可能です。複数のセラピストを簡単に見比べることができるため、自分にぴったりのサービスを納得の価格で選ぶことができます。





PrimeGo_2





＊「今すぐ」のニーズに応えるスキマ時間予約

当日予約はもちろん、早朝や深夜の施術にも対応しています。テレワークの休憩時間や就寝前、家事の合間など、疲れを感じたその瞬間に、自分のスケジュールに合わせて気軽に予約を入れることが可能です。





＊現在地から近くのセラピストを即座に検索

位置情報を活用し、現在地周辺に対応可能なセラピストをすぐに検索できます。自宅はもちろん、出張先のホテルや外出先など、不慣れな土地でも近くにいるセラピストをスムーズに呼ぶことができ、移動の手間なくリラクゼーションを受けられます。









■「PrimeGo(プライムゴー)」の概要

アプリ名 ： PrimeGo(プライムゴー)

URL ： https://prime-go.net/

提供開始日時： 2026年2月1日(日)

対応OS ： iOS、Android

利用料金 ： ダウンロード無料 (施術料金はセラピストにより異なります)

運営・企画 ： 株式会社ライフエンターテイメント

ダウンロード： [iOS] https://apps.apple.com/jp/app/id6748720684

[Android] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.app.nagano.primego





PrimeGo_5









■会社概要

商号 ： 株式会社ライフエンターテイメント

代表者 ： 代表取締役 坂本 斗志

所在地 ： 〒939-8006 富山県富山市山室130-6

設立 ： 2015年10月

事業内容： リラクゼーション事業の経営 / WEBサイトの企画・制作・運営

URL ： https://l-e.co.jp/





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

PrimeGo お客様相談窓口

TEL ： 050-5578-0615

お問い合わせフォーム： https://prime-go.net/contact/