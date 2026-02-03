関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)は、京都府・大阪府・奈良県にまたがる木津川左岸の京阪奈丘陵域に建設が進められているサイエンスシティです。公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構では、大学や研究機関の集積を活かし、世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点の形成を目指し取組を進めています。

けいはんな学研都市にある京都府精華町に立地する株式会社CCHサウンドでは、“軟骨伝導”を応用した有線イヤホンを製品化。また、首かけ軟骨伝導式集音器を新たに開発し販売を始めました。

軟骨伝導イヤホン「サウンドボール(R)」は、2004年に奈良県立医科大学・細井 裕司 教授(現学長)によって発見された「第3の聴覚」と呼ばれる“軟骨伝導”を応用した世界初の有線イヤホンです。

頭蓋骨を振動させることなく、耳の軟骨を振動させて音を届けることで、外耳道を塞がずに自然な聞こえを実現しました。

テレワーク、語学学習、演劇・美術鑑賞etc.日常の様々なシーンでご使用いただけます。

(※当社調べ：軟骨伝導による製品は、全て当社の特許が必要となりますが、現時点で特許を許諾している有線イヤホンはありません)









【サウンドボール(R)】

■製品概要

型番 ： CCH-K4M-W(マイク付き)、CCH-K4-W(マイクなし)

価格(税込)： 13,200円(マイク付き)／12,100円(マイクなし)

発売日 ： 2025年11月21日

製造・販売： 株式会社CCHサウンド





■サウンドボール(R)の特長

＞ 音が出る穴がないので清潔

＞ 耳穴を塞がない快適性

＞ 音がクリアで明瞭

＞ 周囲音も聞こえ安全

＞ 音漏れが少ない

＞ イヤホン難聴になりにくい

＞ 穴がない構造により高い防水・防塵性能(イヤホン部IPX9/IP5X、マイク部IPX4)





■大阪・関西万博で5つのパビリオンに採用

2025年大阪・関西万博において、日本館・PASONA NATUREVERSE・ブルーオーシャンドーム・大阪ヘルスケア館・関西館の5つのパビリオンで活躍。来場者に“未来の聴こえ”を体験いただきました。





■軟骨伝導とは

「軟骨伝導(Cartilage Conduction)」とは、耳の軟骨に音の振動を与えるとその振動が耳内で音を生成するという新しい聴覚経路です。従来から知られた気導(通常の音)経路、500年前から知られている骨伝導経路に次ぐ「第3の聴覚」です。骨伝導とは異なり、頭蓋骨の振動を介さないので、ステレオで自然な音を伝えることができます。

100件超の特許を7ヶ国に登録、30件超の商標を4ヶ国に登録しています。





軟骨伝導と他の伝導の違い





サウンドボールR

パソナネイチャーバースで活躍





リモート会議で快適使用





美術館や博物館の音声ガイドで使用





観劇の音声ガイドで使用









【cheero Otocarti LINK】

■職場や公共施設での「聞き返し」を減らす。

不快なハウリングを抑え、快適な聞こえを実現。首かけ軟骨伝導式集音器「cheero Otocarti LINK」





首かけ軟骨伝導式集音器「cheero Otocarti LINK」は、首にかけるだけで必要な声を聞き取りやすくする軟骨伝導式集音器で、電源を入れるとすぐに集音を開始し、操作は音量調整のみのシンプル設計。最大20時間の長時間使用ができ、仕事中や外出先でも一日を通して使いやすく設計されています。職場や公共の場での会話はもちろん、家族との日常のやり取りでも声を捉えやすくし、聞き取りのストレスを軽減します。





■製品概要

価格(税込)： 29,800円

発売日 ： 2026年1月14日

製造・販売： ティ・アール・エイ株式会社

販売代理 ： 株式会社CCHサウンド





■cheero Otocarti LINKの特徴

＞ 簡単操作

＞ ハウリングを大幅に抑制

＞ 声が大きくクリアに聞こえる独自技術

＞ 長時間装着しても痛くならず、蒸れない快適な付け心地

＞ 落とさない無くさない首掛けタイプ

＞ 掃除楽々、いつも清潔

＞ IP65相当の防塵・防水性能

＞ 充電式でエコ

＞ 日本メーカーによる品質とサポート





かんたん操作





会話もテレビも快適に





耳に優しい軟骨伝導





最大20時間使用可能









■代表コメント

「軟骨伝導は、2004年に発見された新聴覚経路です。私たちはこれを応用した新技術を通じて、高齢者の聞こえ支援から子どもたちの安全な音環境づくりまで、新しい“聴覚文化”を世界に発信していきたいと考えています。」

―株式会社CCHサウンド 代表取締役 中川 雅永









■販売・お問い合わせ先

株式会社CCHサウンド

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台4-28-8

TEL ： 050-8880-1818

E-mail： info@cch-sound.co.jp

Web ： https://cch-sound.co.jp/

お申込みは下記、二次元コードから。

電話でもOK。アマゾンでのお買上げも出来ます。





二次元コード