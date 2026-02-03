ガラスコーティング専門店「NOJ(エヌオージェイ)」は、2026年3月、大阪府箕面市および松原市に新店舗を2拠点同時にオープン予定です。





これにより、NOJは全国49店舗体制となる予定です。

大阪エリアでは近年、高品質なガラスコーティング施工と、施工後の美観を長く維持したいというニーズが高まっており、今回その受け皿として2店舗を同時に開業する運びとなりました。





新店舗では、新車・経年車・他社施工車を問わず、車両の状態に合わせた最適なガラスコーティング施工を提供します。

また、施工後も美観を保ち続けるための無料メンテナンスサービスを用意し、短期的な仕上がりだけでなく、長期的な満足度を重視したカーケアを提案します。





なお、オープンに先立ち、NOJ公式サイトでは、新店舗での施工を検討されている方を対象に、事前予約および個別相談を受け付けています。









■店舗概要

店舗名 ： NOJ箕面店

所在地 ： 大阪府箕面市牧落3-20-27

電話番号： 072-739-7860





店舗名 ： NOJ松原店

所在地 ： 大阪府松原市立部2-499-1

電話番号： 072-288-7465









■会社概要

会社名：株式会社NOJ

所在地：大阪府東大阪市高井田本通7-6-3

URL ：https://shop.car-noj.com/

NOJは「継続の美」をコンセプトに、ガラスコーティング施工と無料メンテナンスを組み合わせた独自のサービスを全国で展開するカーコーティング専門店です。

一度きりの施工ではなく、長く愛車と向き合うためのカーケア文化の提供を目指しています。